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Бишкек и Нанкин договорились развивать сотрудничество в спорте и туризме

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- Самуэль Деди Ирие
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Представители мэрии Бишкека провели встречу с делегацией китайской компании SOHO Culture Group Co., Ltd. из Нанкина, на которой обсудили перспективы сотрудничества в сфере спорта, туризма и молодёжной политики.

Во встрече приняли участие директор Департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодёжью Канатбек Маматов, его заместитель Рустам Алишеров, сотрудники ведомства, а также председатель правления SOHO Culture Group Co., Ltd. Юэ Лян и представители компании.

Одним из ключевых вопросов стало развитие туристического потенциала Бишкека. Стороны обсудили улучшение туристической инфраструктуры и возможность реализации совместных проектов в сфере отдыха и развлечений.

Участники встречи также рассмотрели перспективы сотрудничества в области спорта и молодёжной политики, включая потенциальные совместные инициативы между Бишкеком и Нанкином.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии контактов и реализации совместных программ. Ожидается, что сотрудничество с китайскими партнёрами поможет Бишкеку расширить международные связи и привлечь новые возможности для развития спорта, туризма и молодёжных проектов.

Для справки: SOHO Culture Group Co., Ltd. - крупная китайская компания из Нанкина, специализирующаяся на управлении проектами в сфере культуры, развитии международного туризма, индустрии развлечений и создании современной туристической инфраструктуры.


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URL: https://www.vb.kg/461189
Теги:
Китай, Бишкек, Кыргызстан
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