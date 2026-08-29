Культура Лянчжу станет основой нового музейного сотрудничества КР и КНР

В Национальном историческом музее Кыргызстана открылась цифровая выставка древней культуры Лянчжу. Одновременно музей подписал меморандум о взаимопонимании с Музеем провинции Чжэцзян, который предусматривает сотрудничество в области реставрации, археологии, сохранения культурного наследия, цифровизации и обмена специалистами.

29 августа в Национальном историческом музее Кыргызской Республики состоялось официальное открытие нового выставочного пространства на третьем этаже музея. Центральным проектом стала цифровая выставка "Изучение истоков китайской цивилизации - цифровая выставка культуры Лянчжу", организованная совместно с Музеем провинции Чжэцзян.

В церемонии приняла участие китайская делегация во главе с заместителем директора Музея провинции Чжэцзян Лю Цзянанем. В рамках мероприятия стороны также подписали двусторонний меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Почему именно Лянчжу

Как рассказал заместитель директора Музея провинции Чжэцзян Лю Цзянань, выбор культуры Лянчжу для первой цифровой выставки связан с ее значением для истории китайской цивилизации.

Культура Лянчжу получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году. Проведение выставки в Бишкеке также приурочено к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в 2026 году.

По словам Лю Цзянаня, культура Лянчжу позволяет познакомить посетителей с важными достижениями древней китайской цивилизации - в частности, с древними гидротехническими сооружениями, музыкальными инструментами и другими технологическими и культурными достижениями.

Он отметил, что культура Лянчжу оказала значительное влияние на развитие китайской цивилизации с ее более чем пятитысячелетней историей.

"Мы хотели бы через эту цифровую выставку Лянчжу продемонстрировать широкой аудитории нашу древнюю культуру, что может способствовать улучшению и углублению взаимоотношений между двумя странами - не только на региональном, но и на мировом уровне", - сказал заместитель директора музея.

По его словам, важную роль в популяризации Лянчжу играет и международный форум этой культуры, который проводится в Ханчжоу. Он назвал его одной из площадок, позволяющих знакомить мировую аудиторию с древней китайской цивилизацией.

Цифровой формат и планы на следующие годы

Отдельное внимание китайская сторона уделяет именно цифровому формату выставки. Как объяснил Лю Цзянань, такой формат упрощает ряд бюрократических и формальных вопросов, связанных с перемещением культурных ценностей между странами.

При этом цифровая экспозиция, по его словам, дает посетителям возможность непосредственно знакомиться с культурой Лянчжу через современные технологии.

Китайская сторона также рассматривает нынешнюю выставку как начало более масштабного сотрудничества.

"Мы надеемся, что эта цифровая выставка культуры Лянчжу станет отправной точкой для дальнейшего сотрудничества между музеями", - отметил Лю Цзянань.

В дальнейшем стороны планируют обмениваться цифровыми выставочными проектами. Кроме того, речь идет о возможности проведения выставок, посвященных историческим артефактам и археологии, а также об обмене специалистами и обучении.

По словам заместителя директора Музея провинции Чжэцзян, при необходимости экспозицию в Кыргызстане можно будет расширять и дополнять в зависимости от тематики конкретных мероприятий.

Меморандум создаст основу для сотрудничества

Директор Национального исторического музея КР Назгуль Омурзакова отметила, что практическое значение подписанного документа заключается прежде всего в создании нормативно-правовой основы для дальнейшего взаимодействия с Музеем провинции Чжэцзян.

Среди приоритетных направлений сотрудничества она назвала обмен опытом в области реставрации, музефикации, археологических раскопок и сохранения музейных экспонатов.

"В первую очередь мы создаем нормативно-правовую базу для сотрудничества с музеем провинции Чжэцзян", - сказала Назгуль Омурзакова.

Отдельное направление - ежегодная выставка. При этом ее содержание и тематика, согласно меморандуму, будут определяться сторонами отдельно и по взаимному согласованию.

Если выставка будет проводиться в провинции Чжэцзян, кыргызская сторона сможет представить свой вариант контента. В случае проведения экспозиции в Кыргызстане китайская сторона будет формировать свою версию выставки.

Таким образом, ежегодный формат не предполагает, что экспозиция будет оставаться неизменной. Ее содержание может меняться в зависимости от договоренностей и выбранной сторонами тематики.

Обучение специалистов и новые технологии

Еще одним важным направлением меморандума станет профессиональный обмен.

Назгуль Омурзакова подтвердила, что документ предусматривает обучение специалистов и обмен опытом между сотрудниками двух стран. Речь идет не только о сохранении историко-культурного наследия, но и о внедрении современных технологий в музейную деятельность.

В частности, стороны намерены обмениваться опытом в использовании VR- и AI-технологий, 3D-моделирования, иммерсивных форматов и интерактивных панелей.

Китайская сторона также выразила готовность принимать специалистов из Кыргызстана для обмена опытом с коллегами в провинции Чжэцзян.

Таким образом, открытие цифровой выставки Лянчжу стало не только отдельным культурным событием, но и первым практическим шагом в рамках нового межмузейного сотрудничества. Подписанный меморандум создает основу для совместных выставок, научной и археологической работы, реставрации, подготовки специалистов и внедрения цифровых технологий в музейную сферу.

Видеограф Анарбек Иманкожоев, фото Евгений Чайченко

Автор София Березовская