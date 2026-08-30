В Екатеринбурге пройдет чемпионат высокотехнологичных профессий

С 9 по 13 ноября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек: навыки будущего".

Мероприятие проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли России, правительства Свердловской области и Агентства стратегических инициатив.

Ожидается, что чемпионат объединит более 1 тысячи конкурсантов и экспертов из свыше 100 организаций стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН. Участники будут обмениваться опытом, демонстрировать профессиональные навыки и знакомиться с современными технологиями, применяемыми в промышленности.

Для зарубежных участников в сентябре пройдет квалификационный отбор. Он будет организован в онлайн-формате и включит образовательные программы под руководством экспертов.

Участники, успешно прошедшие отбор, получат возможность принять участие в финале чемпионата в Екатеринбурге. Для лучших конкурсантов принимающая сторона предусматривает компенсацию расходов на авиаперелет, проживание и питание.

Подробная информация о чемпионате опубликована на официальной странице мероприятия.