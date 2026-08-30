На этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе были установлены мировые рекорды

Этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе подарил болельщикам яркий вечер лёгкой атлетики, в ходе которого были показаны выдающиеся результаты и установлены новые мировые рекорды.

Бразильский спортсмен Алисон дос Сантос блестяще выступил в беге на 400 метров с барьерами. Он показал результат 45,80 секунды, установив новый мировой рекорд и превзойдя предыдущее достижение норвежца Карстена Вархольма.

Американка Масаи Расселл также вошла в историю, установив новый мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами - 12,09 секунды. Олимпийская чемпионка Жюльен Альфред одержала победу в женском забеге на 100 метров, показав время 10,70 секунды.

Швейцарская бегунья Одри Верро порадовала местных болельщиков, выиграв соревнования на 800 метров с результатом 1:53.70.Шведская звезда прыжков с шестом Арман "Мондо" Дюплантис вновь стал победителем соревнований, преодолев высоту 6,25 метра. Затем он попытался установить очередной мировой рекорд на высоте 6,32 метра, однако преодолеть её не сумел.

Британские спортсменки также показали высокие результаты: Джорджия Белл заняла третье место, а Эми Хант финишировала пятой на своей дистанции.Этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе стал одним из самых ярких соревнований сезона, подарив болельщикам захватывающую борьбу, высокие результаты и исторические достижения.