Погода
$ 87.37 - 87.80
€ 101.12 - 102.07

Руководство КФС проверило футбольную инфраструктуру Иссык-Кульской области

243  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители Кыргызского футбольного союза провели рабочую инспекцию футбольных объектов в Иссык-Кульской области.

В поездке приняли участие советник президента КФС Тимур Курманов, генеральный секретарь Медербек Сыдыков и специалисты союза.

Главной целью визита стала оценка состояния региональных стадионов и спортивной инфраструктуры, а также определение ключевых направлений её развития.

В рамках инспекции делегация посетила стадионы в Караколе и селе Тюп, а также другие объекты региона. Представители КФС оценили состояние газонов, трибун и подтрибунных помещений, а также готовность арена к проведению матчей и тренировок.

По итогам рабочей поездки были намечены шаги по модернизации футбольной инфраструктуры Иссык-Кульской области.

Кыргызский футбольный союз продолжает инспектировать объекты в регионах страны для развития современной спортивной базы и создания комфортных условий для спортсменов и команд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461187
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  