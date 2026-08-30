Руководство КФС проверило футбольную инфраструктуру Иссык-Кульской области

Представители Кыргызского футбольного союза провели рабочую инспекцию футбольных объектов в Иссык-Кульской области.

В поездке приняли участие советник президента КФС Тимур Курманов, генеральный секретарь Медербек Сыдыков и специалисты союза.

Главной целью визита стала оценка состояния региональных стадионов и спортивной инфраструктуры, а также определение ключевых направлений её развития.

В рамках инспекции делегация посетила стадионы в Караколе и селе Тюп, а также другие объекты региона. Представители КФС оценили состояние газонов, трибун и подтрибунных помещений, а также готовность арена к проведению матчей и тренировок.

По итогам рабочей поездки были намечены шаги по модернизации футбольной инфраструктуры Иссык-Кульской области.

Кыргызский футбольный союз продолжает инспектировать объекты в регионах страны для развития современной спортивной базы и создания комфортных условий для спортсменов и команд.