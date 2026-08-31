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Дария Кайбылдаева: Ты в сердце, в памяти, в устах, мой Кыргызстан!

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- Нина Ничипорова
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Большой праздник – День независимости шагает по стране! По всему Кыргызстану развеваются государственные флаги, проходят праздничные мероприятия, патриотические акции, концерты, на которых звучат песни, наполненные гордостью за нашу Отчизну и любовью к ней. По всему чувствуется, насколько этот праздник близок сердцу кыргызстанцев.

Та же атмосфера царила и на торжестве в честь 35-летия Дня независимости, организованном общественным фондом Kyrgyz demi kg. Организаторы пригласили на него известных в стране представителей культуры, медицины, экономики, сельского хозяйства, образования, политиков – тех, кто своим примером показывает, какой вклад можно внести в общее дело для благополучия страны.

От имени фонда его представитель Жанна Усубалиева тепло поздравила гостей с праздником Днем независимости, очень верно отметив, что "верность и любовь к стране, в которой живешь, не приходят по приказу. Они в наших сердцах. Этот день стал символом неразрывной связи всех нас, нашего народа с историей и судьбой нашей страны".

На торжество были приглашены более ста человек, но не ошибусь, если скажу, что и миллионы наших соотечественников принимают самое деятельное участие в судьбе независимого Кыргызстана, благодаря чему все вместе мы добились за 35 лет впечатляющих успехов. И что главное – в обществе с каждым годом растет гордость за страну. Об этом и о важности празднования Дня независимости сказали в интервью VB.KG гости мероприятия.

- День независимости очень большое для нас приобретение. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что 31 августа отмечается День суверенного, устремленного в будущее Кыргызстана. Что сегодня может и должен делать каждый из нас, чтобы наша страна продвигалась только вперед? Ответом на этот вопрос, на мой взгляд, служит древняя мудрость: "делай, что можешь, там, где находишься, с помощью того, чем располагаешь в данный момент". То есть прежде всего надо хорошо работать на своем месте и способствовать улучшению мира вокруг себя, - считает Герой Кыргызстана, академик Миталип Мамытов.

- Считаю, это патриотичный праздник, объединяющий все национальности нашего государства. Ведь каждый кыргызстанец - это частичка страны, а все вместе мы и есть Кыргызстан. День независимости - это повод для того, чтобы еще крепче объединиться вокруг государства, вокруг флага, гимна, герба, нашего Президента. И надо помнить, что каждый из нас тоже определяет судьбу Отечества, и мы – кыргызстанцы, высоко сегодня подняв голову, смотрим вперед, - сказала известная не только в нашей стране поэтесса Дария Кайбылдаева.

Она посвятила свои стихи Кыргызстану "Я - дочь твоя, мой Кыргызстан" и прочитала их на вечере. Слова в них настолько проникновенные, задевающие струны души, что слушали их, без преувеличения, затаив дыхание, и вызвали восторг и эмоции.

"Я - дочь твоя. Тебя храню

В своих стихах, в своих делах.

Твоим дыханьем я живу,

Ты - в сердце, в памяти, в устах".

- День независимости - главный государственный праздник нашей страны, знаковый день для всех кыргызстанцев. Эта дата символизирует собой, на мой взгляд, еще и единство нашей любимой страны. Посмотрите, сколько друзей разных национальностей присутствует в этом небольшом зале, а в стране в целом! И все мы объединены неким духом, который складывается из взаимоуважения, любви к нашей земле, и духовного богатства каждой из этнических групп, проживающих в стране. Добра всем нам и уверенности в нашем прекрасном будущем, - пожелала народная артистка Кыргызстана Асыл Набиева.

На торжестве были вручены награды за вклад в укрепление и развитие Кыргызстана - медали "Гордость нации" от общественного фонда Kyrgyz demi kg представителям разных сфер деятельности – артистам, врачам, энергетикам, писателям, экономистам и другим.

Праздничное настроение еще больше поднимали песни в исполнении известных артистов нашей страны.


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URL: https://www.vb.kg/461193
Теги:
День независимости, праздник, флаг, Кыргызстан, артисты эстрады
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