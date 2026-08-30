Анвар Маметов профинансирует строительство Гепатологического центра

В Бишкеке заложили капсулу под строительство специализированного Гепатологического центра. В церемонии 29 августа принял участие спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев.

Новый медицинский объект будет построен на территории Республиканской клинической инфекционной больницы. Финансирование строительства осуществляет общественный фонд "Ильшат", основанный Анваром Маметовым.

Марлен Маматалиев заявил, что строительство современных медицинских учреждений позволит повысить качество помощи и сократить необходимость лечения граждан за рубежом.

Спикер отдельно поблагодарил Анвара Маметова за финансирование проекта. Кроме того, фонд готов полностью обеспечить будущий центр необходимым оборудованием и инвентарем.

Четырехэтажное здание площадью 3 100 квадратных метров будет рассчитано на 100 мест. В центре планируется проводить диагностику, стационарное и амбулаторное лечение заболеваний печени.