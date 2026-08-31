"Вечерний Бишкек" поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости

Дорогие кыргызстанцы!

От всего сердца поздравляем вас с юбилеем - 35-й годовщиной независимости нашей любимой Кыргызской Республики!

31 августа 1991 года началась новая страница в истории нашей страны. За эти три с половиной десятилетия Кыргызстан прошёл большой, иногда непростой, но очень яркий и достойный путь. Несмотря на все испытания, наша родная земля остаётся местом свободных людей, согревающим своим духом, уютом, традициями и стремительным движением вперёд.

В этот светлый праздник желаем каждому дому мира, тепла и согласия. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, взаимопонимание и детская радость, а в сердцах никогда не угасает гордость за наш общий дом. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне и новых больших побед!

Пусть наш Кыргызстан цветет, развивается и всегда остается нашей главной гордостью! С праздником!