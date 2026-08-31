Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 101.12 - 102.07

"Вечерний Бишкек" поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости

110  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дорогие кыргызстанцы!

От всего сердца поздравляем вас с юбилеем - 35-й годовщиной независимости нашей любимой Кыргызской Республики!

31 августа 1991 года началась новая страница в истории нашей страны. За эти три с половиной десятилетия Кыргызстан прошёл большой, иногда непростой, но очень яркий и достойный путь. Несмотря на все испытания, наша родная земля остаётся местом свободных людей, согревающим своим духом, уютом, традициями и стремительным движением вперёд.

В этот светлый праздник желаем каждому дому мира, тепла и согласия. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, взаимопонимание и детская радость, а в сердцах никогда не угасает гордость за наш общий дом. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне и новых больших побед!

Пусть наш Кыргызстан цветет, развивается и всегда остается нашей главной гордостью! С праздником!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461206
Теги:
День независимости, Кыргызстан, поздравление, Вечерний Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  