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Торага Марлен Маматалиев встретился с легендарным сумоистом Хакухо Се

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Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлен Маматалиев встретился с легендарным сумоистом, 69-м йокодзуной Хакухо Се.

В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения сотрудничества, обмена опытом в сфере спорта, вопросы развития сумо в Кыргызстане.

Торага высоко оценил достижения Хакухо Се в мировом спорте и отметил, что его опыт является большим примером для молодых спортсменов.

"Развитие спорта в Кыргызстане- одно из важных направлений. Уверен, что ваш богатый опыт внесет значительный вклад в развитие сумо и воспитание молодых спортсменов в республике", - отметил Марлен Маматалиев.

Наряду с этим, Торага обозначил, что назначение Хакухо Се официальным послом Всемирных игр кочевников будет способствовать продвижению Игр на международной арене и повышению интереса мировой общественности к кочевой культуре.

В свою очередь, Хакухо Се выразил благодарность за теплый прием и отметил, что заинтересован в том, чтобы делиться накопленным опытом со спортсменами из разных стран.

"Более двадцати лет я посвятил себя сумо, четырнадцать из которых провел в статусе екодзуны. Полученные за эти годы знания и накопленный опыт я хочу передать людям по всему миру", - сказал Хакухо Се.


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URL: https://www.vb.kg/461208
Теги:
спикер, Япония, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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