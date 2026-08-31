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В Чолпон-Ате выявили незаконную продажу билетов на открытие Игр кочевников

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В Чолпон-Ате задержали двух человек по подозрению в мошенничестве при продаже билетов на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, сотрудники ГКНБ совместно с УВД Иссык-Кульской области задержали граждан М.Д.С., 2006 года рождения, и Ш.И.С., 2005 года рождения.

В социальной сети Threads задержанные разместили объявление о продаже билетов на церемонию открытия Всемирных игр кочевников, которые не предназначались для продажи.

Граждане переводили деньги за билеты в электронном формате, однако после получения средств предполагаемые продавцы билеты им не предоставляли.

По данному факту зарегистрирован материал в Журнале учета информации. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможных других потерпевших.

В ГКНБ призвали граждан проявлять бдительность при покупке билетов через социальные сети и пользоваться только официальными источниками их распространения.


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URL: https://www.vb.kg/461209
Теги:
ГКНБ, задержание, мошенничество, Чолпон-Ата, Всемирные игры кочевников
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