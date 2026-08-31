"Бишкек и Пекин скрепили "вечную дружбу" договором"

В рамках государственного визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина сегодня, 31 августа, состоялась церемония подписания и обмена двусторонними документами, которые направлены на дальнейшее укрепление кыргызско-китайского сотрудничества в транспортно-логистической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Главы государств подписали Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, а также Cовместную декларацию Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики о высококачественном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.
Кроме этого состоялась церемония обмена следующими документам:
- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о строительстве автомобильного пограничного моста через КПП "Бедель" на кыргызско-китайской государственной границе через пограничную реку Узөңгү-Кууш (Чоң-Узун-Гуш);
- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республика и Правительством Китайской Народной Республики о режиме кыргызско-китайской государственной границы;
- Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам "Китай–Центральная Азия–Европа";
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электронной коммерции между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики;
- Обменные письма о реализации проекта "Строительство пункта пропуска "Бедель" и его техническое оснащение";
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области науки, технологий, инноваций и трансфера технологий;
- Соглашение о сотрудничестве в области управления кыргызско-китайскими пунктами пропуска между Государственной таможенной службой при Кабинете Министров Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;
- Соглашение об установлении побратимских отношений между Иссык-Кульской областью Кыргызской Республики и Сицзанским автономным районом Китайской Народной Республики;
- Соглашение об установлении побратимских отношений между Ошской областью Кыргызской Республики и провинцией Сычуань Китайской Народной Республикой;
- Меморандум об укреплении сотрудничества в области медиаконтента между Национальной телерадиовещательной корпорацией Кыргызской Республики и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);
- Обменные письма о проведении технико-экономического обоснования проекта "Поставка медицинского оборудования в Кыргызской Республике";
- Совместное заявление между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики о ходе переговоров по проекту Соглашения о торговле услугами и инвестициях;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Министерством промышленности и информатизации Китайской Народной Республики;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области оценки соответствия между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Государственным управлением по регулированию рынка (Национальным управлением по сертификации и аккредитации) Китайской Народной Республики;
- План действий по реализации Меморандума о взаимопонимании в области стандартизации между Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (Кыргызстандарт) и Государственным управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики (Государственной администрацией по стандартизации Китая, SAMR/SAC) на период 2026–2028 годов;
- Протокол о карантинных и санитарно-гигиенических требованиях к экспорту представителей семейства лошадиных из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;
- Протокол о требованиях к термически обработанной продукции из баранины и козлятины, экспортируемой из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику, между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;
- Протокол о фитосанитарных требованиях при экспорте свежих ягод из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;
- План действий о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики на 2027-2030 годы;
- Меморандум о сотрудничестве между Государственным агентством физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики и Главное государственное управление по делам физической культуры и спорта Китайской Народной Республики;
- Меморандум о взаимопонимании между Национальной комиссией по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики и Государственным комитетом по делам национальностей Китайской Народной Республики по укреплению сотрудничества в сфере этнических вопросов;
- Программа сотрудничества в области культуры между Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на период 2026-2029 гг.;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики и Государственным агентством по международному развитию и сотрудничеству Китайской Народной Республики по совместной реализации программы сотрудничества в области развития человеческих ресурсов на 2026 год;
- Протокол между Министерством науки, высшего образования и инноваций КР и Министерством науки и технологий КНР о поддержке совместных научно-исследовательских проектов;
- Соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики и Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения Китайской Народной Республики в области радиовещания, телевидения и онлайн-аудиовизуальных средств;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным учреждением "Информационно-издательский дом "Кыргыз Туусу" и Медиакорпорацией Китая;
- Соглашение о совместном институте Бишкекского государственного университета и Пекинского университета иностранных языков;
- Соглашение об обслуживании участников трансграничной межбанковской платежной системы.