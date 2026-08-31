"Бишкек и Пекин скрепили "вечную дружбу" договором"

В рамках государственного визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина сегодня, 31 августа, состоялась церемония подписания и обмена двусторонними документами, которые направлены на дальнейшее укрепление кыргызско-китайского сотрудничества в транспортно-логистической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главы государств подписали Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, а также Cовместную декларацию Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики о высококачественном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

Кроме этого состоялась церемония обмена следующими документам: