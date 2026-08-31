Садыр Жапаров: "Кыргызстан - наш благословенный дом"

Президент Садыр Жапаров поздравил граждан с 35-летием независимости Кыргызской Республики, назвав страну "единственной надеждой и вечным благословенным домом" народа.

В своем обращении глава государства напомнил, что независимость досталась современным кыргызстанцам ценой многовековой борьбы предков, и особо отметил роль "легендарного парламента", принявшего Декларацию о государственной независимости.

Жапаров подчеркнул, что страна переживает период укрепления международных позиций: за последние годы Кыргызстан заручился доверием более ста государств и был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

По словам президента, юбилейный год оказался символически насыщенным - 35-летие независимости совпало с открытием VI Всемирных игр кочевников и саммитом ШОС, приуроченным к 25-летию организации. Среди достижений года он также назвал завершение крупных инфраструктурных проектов - комплекса "Ырыс Ордо" и стадиона "Бишкек Арена", которые назвал "лучшим подарком к празднику".

Основные торжества в этом году, по сложившейся традиции проведения праздника в разных регионах страны, пройдут в Таласской области - на родине эпического героя Манаса.

Обращаясь к нации, Жапаров сформулировал ключевой тезис послания: "Сила государства - в интеллектуальном потенциале и нравственной чистоте его граждан". Он призвал кыргызстанцев стремиться к образованию, инновациям и честному труду, назвав это условием дальнейшего "стремительного развития" страны.

Завершил обращение президент словами: "У нас нет другой Родины. Кыргызстан - наша единственная надежда и наш вечный благословенный дом!"