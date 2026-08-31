"Отношения между РФ и КР развиваются в духе стратегического партнерства"

Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости. Поздравление российского лидера опубликовала администрация президента КР.

Путин отметил, что под руководством Жапарова Кыргызстан успешно решает социальные и экономические задачи и укрепляет свои международные позиции.

По его словам, отношения между Россией и Кыргызстаном динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Бишкек сотрудничают по различным направлениям и взаимодействуют в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС и других международных объединений.

"И мы, конечно, продолжим самую тесную совместную работу двусторонней, региональной и международной повестке дня. Уверен, что наша предстоящая встреча в Бишкеке послужит дальнейшему наращиванию взаимовыгодного российско-кыргызского сотрудничества, будет способствовать упрочению безопасности и стабильности на Евразийском пространстве", - подчеркнул президент РФ в обращении.

В завершение Путин пожелал Садыр Жапарову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Кыргызстана - мира и процветания.