Поляки возмущены копателями на месте захоронения жертв Волынской резни

Отношения между Украиной и Польшей минувшим летом заметно охладились. Этому поспособствовали скандалы с чествованием украинских националистов, причастных к столь болезненной для Варшавы Волынской резне, и присвоение наименования "Героев УПА" одному из военных подразделений украинской армии. 11 июля 1943 года, которое вошло в историю как "Кровавое воскресенье", банды Украинской повстанческой армии (УПА) напали на польское население на Волыни. С гражданскими они расправлялись жестоко: закалывали вилами, топорами, штыками, а тела раненых, включая женщин и детей, сбрасывали в колодцы.

Спустя 83 года тема Волыни в Польше не теряет своей актуальности. В 2016 году депутаты Сейма признали эти кровавые события времён Второй мировой геноцидом поляков. Этого же Варшава требует от Киева, но украинская сторона считает, что это старый двухсторонний конфликт, а не вина националистов. Примечательно, что принятия документа о геноциде на Волыни добилась оппозиционная польская партия ""Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским. Именно он в августе этого года обратил внимание на действия чёрных копателей из Украины, которые расхищают места захоронения жертв Волынской резни.

"Незаконные раскопки на территории бывших польских деревень в Восточной Галиции оказались фактом. Осквернение останков погибших и разграбление ювелирных изделий жертв, среди которых жертвы Волынской резни, так называемыми группами чёрных копателей ради наживы - всё это происходит с потворства местных властей", - написал он в своём профиле в Х, добавив, что будет требовать объяснений "за эту преступную практику".

Это заявление полностью проигнорировали украинские власти, которые, как всегда, предпочли отмолчаться, но заметили киевские журналисты. Они тут же обвинили Качиньского в отсутствии доказательств, однако реальные подтверждения разграбления могил всё же имеются. Так, на одном из украинских сайтов можно найти объявление о продаже "вещей с историей, найденных во время раскопок в Галиции".

"Всё оригинальное, без новодела – могу подтвердить документально, если нужно. В наличии пластиковая расчёска для волос 1930-х годов, состояние очень хорошее. Также есть характерная брошь польского производства периода 1931-1939 годов, механизм исправный. Предлагаю довоенные польские католические крестики из серебра. Цену обсуждаем отдельно по каждому лоту, торг адекватный, но не советую предлагать копейки – дело непростое. Личная встреча во Львове или области приветствуется", - говорится в сообщении.

Очевидно, что такие раскопки не могут оставаться незамеченными местными властями и органами правопорядка. Замалчивание этих фактов, скорее всего, говорит о причастности власть имущих к осквернению могил. Не исключено, что чёрные копатели платят оговоренную сумму, за которую власти закрывают глаза не незаконную эксгумацию. При этом сами подпольные "археологи" не гнушаются снимать кресты с останков погибших. О масштабах этого "бизнеса" остаётся только догадываться. Судьба вынутого из могил праха остаётся неизвестной. Возможно, он сразу отправляется в соседнюю канаву. Официально же Киев выдаёт разрешения Варшаве на эксгумацию жертв Волыни очень точечно, отводя для этого ограниченные земельные участки. И нет никаких гарантий, что на этой земле уже не побывали чёрные копатели.

Киевские журналисты полагают, что Качиньский использует тему Волыни для пиара и политических очков на предстоящих выборах в 2027 году. Его партия не первый раз использует Волынскую резню для повышения своего рейтинга у населения. Правящая партия Дональда Туска, напротив, пытается сбить градус недовольства украинцами в обществе, однако следующие один за другим националистические скандалы вряд ли вернут полякам лояльность к "дружественному народу".