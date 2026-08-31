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В Бишкеке дан старт строительству центра изучения инфекций КР и РФ

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- Виктория Гунгер
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31 августа в Бишкеке в режиме видеоконференцсвязи состоялась торжественная церемония начала строительства совместного Научного центра исследования инфекционных болезней на территории КР. Об этом сообщает Посольство России в Кыргызстане.

Центр создается Роспотребнадзором во исполнение поручения президента России от 24 ноября 2021 года и в соответствии с соглашением между правительством РФ и Кабинетом министров КР от 7 марта 2023 года. Он будет функционировать на территории бишкекского Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Минздрава республики.

Проектирование и строительство объекта финансирует российская сторона. Для создания центра уже проведены инженерно-изыскательские и проектно-сметные работы, получено заключение Главгосэкспертизы. Объект включен в реестр строящихся зданий Бишкека, определены генеральные подрядчики с обеих сторон. Срок окончания строительства - IV квартал 2027 года.

В церемонии приняли участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова (по видеосвязи), министр здравоохранения Кыргызстана Дурусбек Осмонов и посол РФ в КР Сергей Вакунов.

Справка VB.KG:

Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций Минздрава, на территории которого разместится новый объект, был основан в 1927 году и с тех пор остается ключевым учреждением страны в этой сфере.

Сотрудничество с Россией по линии биобезопасности в последние годы активизировалось. В 2025 году Роспотребнадзор передал Кыргызстану мобильную лабораторию, которая, по словам представителей Минздрава, укрепила возможности страны по мониторингу инфекций. Протоколы исследований и профилактики согласованы с коллегами из России, Казахстана и Белоруссии, а информация об угрозах ежемесячно передается между странами СНГ.

Строительство нового научного центра продолжает и углубляет уже существующее двустороннее взаимодействие в сфере инфекционной безопасности - от поставок оборудования до совместных научных исследований.


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URL: https://www.vb.kg/461228
Теги:
Минздрав, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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