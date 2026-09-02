Путь одной таблетки: как устроено фармпроизводство в Новосибирске

Обычная одежда остается за дверью. Прежде чем попасть туда, где создают и исследуют лекарственные препараты, журналистам из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана пришлось переодеться в специальную одежду. На фармацевтическом производстве чистота – не вопрос эстетики, а одно из обязательных условий работы.

В Новосибирске участники пресс-тура побывали в производственно-фармацевтической компании "ПФК Обновление" (Renewal). Журналисты прошли по лабораториям и производственным помещениям предприятия и увидели путь лекарства до того момента, когда готовая продукция отправляется потребителю.

По ту сторону обычного производства

Знакомство с предприятием начинается не со станков и упаковочных линий, а с переодевания.

Перед входом в отдельные лабораторные и производственные помещения посетители надевают специальную одежду. Здесь действуют строгие требования к чистоте, а доступ в разные зоны организован с учетом производственных процессов.

После переодевания меняется и сама атмосфера экскурсии. За дверями остаются привычные коридоры – впереди лаборатории и помещения, где работают с будущими лекарственными препаратами.

Журналистам показали, как организована работа специалистов, лабораторные помещения и производственные участки.

Именно здесь особенно хорошо понимаешь разницу между лекарством, которое покупатель видит в аптеке, и фармацевтическим производством.

За небольшой коробкой препарата стоят разработка, работа лабораторий, производственный процесс и многоступенчатый контроль.

Компания "Обновление" работает на фармацевтическом рынке с 1997 года. Ее производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирской области. Производство организовано в соответствии с требованиями GMP – международного стандарта надлежащей производственной практики.

Контроль сопровождает препарат на разных этапах – от поступающего сырья до готовой продукции.

Лаборатория как часть большого процесса

Лаборатории – одна из ключевых остановок маршрута. Именно здесь фармацевтическое производство особенно сильно отличается от привычного представления о заводе. Вместо огромных цехов – помещения с контролируемыми условиями, специальная одежда и требования, которые необходимо соблюдать каждому, кто оказывается внутри.

Для журналистов эта часть экскурсии была возможностью увидеть ту сторону производства лекарств, которая обычно остается полностью скрытой от покупателя.

Затем маршрут продолжился непосредственно по производственным помещениям.

Предприятие выпускает широкую линейку лекарственных средств – представители компании говорят о более чем 300 позициях.

При этом ассортимент продолжает расширяться. Во время экскурсии журналисты поинтересовались, есть ли среди продукции препараты для лечения онкологических заболеваний. Представители предприятия пояснили, что в действующей линейке их пока нет, однако это направление находится в разработке.

Когда лекарство уже готово

Только после лабораторий и производственных помещений журналисты оказались на последнем этапе маршрута – центральном складе.

Здесь масштаб предприятия выглядит уже совершенно иначе.

Готовая продукция размещается на высоких стеллажах. Склад рассчитан на 12 тысяч палето-мест – 18 рядов по девять уровней. Ежедневно сюда поступает порядка 100–150 палет с производства.

"Это центральный склад готовой продукции. Он предназначен для приемки, хранения и последующей реализации нашим контрагентам", – рассказал заместитель начальника складского хозяйства Александр Рунг.

Для размещения продукции используется адресное хранение, а между узкими рядами работает специальный штабелер с индукционным управлением.

Когда машина входит между стеллажами, руль отключается и штабелер движется по заданной траектории – словно по невидимым рельсам.

"Когда он заходит в ряд, руль отключается. Дальше он может двигаться вперед-назад и вверх-вниз", – объяснил Рунг.

На складе также постоянно контролируются условия хранения. На основной площади поддерживается температура от +15 до +25 градусов, влажность не должна превышать 50%.

После этого готовая продукция отправляется по России.

Пресс-тур по Новосибирской области организован Россотрудничеством при содействии Международной платформы медицинского туризма "ВТБ Медицина".