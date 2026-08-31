Проявите гибкость и рассудительность. Гороскоп с 31 августа по 6 сентября

Завершается календарное лето и наступает осень. Влияние коридора постепенно, но начинает ослабевать. Хотя, в первой половине недели чрезмерная настойчивость и упрямство могут создавать как проблемы в общении, так и делах, что обусловлено больше планетарными аспектами, нежели завершившимся коридором затмений. Припоминая давние обиды, можно будет усложнить отношения, усилив только утихшие конфликты. Проявив гибкость и рассудительность, удастся избежать усиления проблем, а уже во второй половине недели справиться с трудностями и найти удобное решение. Начиная со среды настроение начнёт меняться, а потому и деловые встречи, переговоры, поездки, свидания и вечеринки оправдают ожидания. Появится больше динамики и прогресса в делах. Выгодными будут среднесрочные инвестиции, сделки, покупки. Благоприятное время для реализации давних идей.

Овен – воздержитесь от споров с домочадцами и деловыми партнёрами. Всё это окажется не просто пустым сотрясанием воздуха, а создаст реальные проблемы в обозримом будущем. Воздержавшись от колких замечаний, вы сохраните хорошие отношение и настроение, благодаря чему мысли пойдут в созидательное русло, создавая новые идеи для развития, а также для организации досуга в первые осенние дни. Креативные идеи помогут в самореализации.

Телец – полученные новости и сообщения могут порождать тревогу, но не сгущайте краски. В полученных сообщениях окажется больше слухах и домыслов, чем правды, а рассказы знакомых окажутся вымыслами. Справившись с манипуляциями, вы сможете избежать ухудшения здоровья, навеянного слухами. Восстановив эмоциональное равновесие, займитесь домашними делами, а также помощью домочадцам. С вашей поддержкой у них многое получится, что станет подарком для вас.

Близнецы - расхождение ожидаемого с действительностью и непредсказуемость развития ситуации, может побуждать к немедленным действиям. Импульсивные решения опустошат казну, и вгонят в долги, лишая вас работы. Осмотритесь, прежде чем делать следующий шаг. Рекомендации руководства и влиятельных людей приведут в чувство, если вы возьмёте на вооружение их опыт, а не посчитаете его устаревшим. Выбрав стратегию, которую предлагают влиятельные люди, вы справитесь с водоворотом событий.

Рак - деловые партнёры и кое-кто из руководства проявят излишнюю резкость, пытаясь через ваши интересы достичь желаемого. Вступать в открытое противостояние опасно возрождением конфликтов, что навредит партнёрству и получению документов. Полезные сообщения будут получены от давних знакомых. Ненавязчиво вам подскажут путь разрешения конфликта и помогут с выбором дальнейших действий. Представится возможность увеличить доходы, продвинуться по карьерной лестнице.

Лев – могут возникнуть непредвиденные преграды на пути реализации ваших идей, что может создавать проблемы в деловом общении, усложнять поездки, порождать тревожность Всё это временное эмоциональное состояние, которое может порождаться прочитанными новостями, которые вполне возможно окажутся фейками. Проявив выдержку, вы справитесь с вызовами, благодаря чему деловые встречи и свидания, поездки, как деловые, так и развлекательные сложатся и оправдают ожидания.

Дева – финансовая нестабильность будет подталкивать к совершению дорогостоящих покупок и коммерческим сделкам, в том числе с иностранными валютами. Ситуация может развиваться вопреки вашим расчётам, что приведёт к потерям и возникновению долгов. Развивайте деловые и дружеские связи. Обмен информацией не только обогатит ваши знания, но и поможет отыскать свой путь развития, который не потребует дополнительных вложений. Для сохранения гармонии в отношениях, воздержитесь от проявления ревности.

Весы - спасением от очередной семейной бури станут домашние дела. Творческое вдохновение преобразит домашний интерьер, подвигнет на создание кулинарных изысков и посиделки в семейном кругу превратятся в приятное времяпровождение. Возможно получение важных известий издалека, которые откроют новые возможности для профессионального и творческого развития, создания деловых союзов. Станут возможными отложенные поездки.

Скорпион – в спешке могут быть допущены досадные промахи, что усложнит поездки и работу. Даже если вы опаздываете, не торопитесь. Потеряв бдительность, вы рискуете попасть в неприятную ситуацию. Придерживаясь спокойного ритма жизни, вы заметите возможности, которые придут на смену несостоявшимся встречам и поездкам. Воспользуйтесь полученным приглашением на мероприятие, которое не входило в планы. Вы обзаведётесь полезными знакомствами. На званное мероприятие можно будет прийти со второй половинкой, что укрепит и личную жизнь.

Стрелец – от вашего решения будет зависеть дальнейших исход событий. Поддавшись искушению, вы можете разбить сердце любимого человека и разрушить финансовое благополучие. Совместить кураж и стабильность будет практически невозможно. Выбирая интересы семьи и дома, вы сможете отказаться от соблазнов, избежав потерь. Полученных денег будет вполне достаточно для важных покупок, которых так долго ждали близкие люди.

Козерог – установленный порядок в доме начнёт трещать по швам и, умудряясь не замечать этого, вы рискуете усложнить и без того непростую ситуацию. Не судите строго близких людей, а помогите им преодолеть возникшие трудности, исправить ошибки. Обойдясь без жёсткой критики, вы лучше поймёте проблемы, с которыми столкнулись окружающие вас люди и получите новый жизненный опыт. Состоявшиеся поездки окажутся полезными и продуктивными.

Водолей – жизнь и так будет преподносить самые разные сюрпризы, а потому искать приключений не стоит. Воздержитесь от резкости в общении и лихой езды. Решив пощекотать нервы, вы можете недооценить риски и угрозы, которые таят в себе безобидные на вид эксперименты. Выбирая тихое и спокойное течение жизни, вы успеете заметить опасности, вовремя увернувшись от них, а также не упустите возможности для пополнения казны.

Рыбы – вы уже знакомы с умением окружающих людей втягивать вас в убыточные начинания. Очередное предложение со стороны знакомых и друзей не станет исключением, а потому воздержитесь от существенных финансовых вложений и покупок. Финансовая совместная деятельность пока способна приносить убытки, но это не мешает вам перенимать опыт и знания. Благодаря расширению кругозора, вы сможете выстроить собственную жизненную стратегию, что улучшит отношения и качество жизни, увеличив доходы.

Астролог Андрей Рязанцев