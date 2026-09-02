Профессор Таабалдиев: Железная дорога соответствует философии ШОС

Проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан - это своеобразный тест нового типа международного сотрудничества. Ее высококачественное строительство и эксплуатация подадут хороший пример другим странам региона и мира, заявил в интервью Синьхуа кыргызский политолог, профессор Международного университета "Ала-Тоо" Кубанычбек Таабалдиев.

По словам эксперта, проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, официально запущенный в декабре 2024 года, может стать одним из наиболее наглядных образцов того, как многостороннее сотрудничество превращается из политических деклараций в конкретный экономический результат.

"В современном мире страны все чаще говорят о необходимости взаимосвязанности, но гораздо важнее показать на практике, как эта взаимосвязанность работает. Именно в этом состоит особая ценность данного проекта", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что строящаяся железная дорога полностью соответствует философии Шанхайской организации сотрудничества, как механизма сотрудничества, основанного на принципах взаимного доверия, взаимной выгоды и совместного развития. Для механизма "Китай-Центральная Азия" этот проект также может стать практической моделью региональной кооперации.

"Я бы рассматривал этот проект как своеобразный тест нового типа международного сотрудничества. Если три государства смогут успешно реализовать его, обеспечить эффективную эксплуатацию, это будет сильным примером для других стран ШОС и всего пространства "Пояса и пути", - указал политолог.

По его мнению, сегодня миру нужны именно такие истории успеха, когда политическое доверие между государствами способствует реализации реальных проектов, в частности, сооружения мостов и дорог, развития торговли и создания новых возможностей для людей.

По мнению К. Таабалдиева, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан -- это не просто транспортный проект, его значение гораздо шире. "Она способна изменить экономическую географию Центральной Азии и превратить Кыргызстан из страны, расположенной между крупными рынками, в важное связующее звено между Китаем, Центральной Азией и далее европейскими и ближневосточными направлениями", - сказал он, отметив, что для Кыргызстана это особенно важно, поскольку страна получает возможность напрямую включиться в крупную международную железнодорожную систему. Это принесет ей как экономические, так и политические выгоды.

Профессор добавил, что вдоль маршрута могут развиваться промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, торговля, туризм и сектор услуг. Все это поможет в раскрытии и использовании потенциала внутренних районов страны и придаст новый импульс для развития сельских местностей.

"Для Кыргызстана это означает новые рабочие места и дополнительные источники доходов для регионов, через которые пройдет железная дорога", - считает К. Таабалдиев.