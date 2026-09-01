Жапаров предложил ООН стать соорганизатором горного саммита

Президент Садыр Жапаров предложил ООН выступить соорганизатором Второго Глобального горного саммита "Бишкек+25". Инициатива прозвучала 31 августа на встрече главы государства с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, прибывшим в Кыргызстан для участия во встрече "ШОС+" и церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

Стороны обсудили международную повестку, предстоящее членство Кыргызстана в Совете Безопасности ООН, а также продвижение горных и климатических инициатив.

Жапаров подчеркнул, что среди приоритетов Кыргызстана в Совбезе ООН будут укрепление международного мира и безопасности, расширение роли малых и развивающихся государств, а также объединение международных усилий для решения климатических проблем и вопросов горных регионов.

"Необходимо объединить международные усилия для решения климатических вызовов и проблем горных регионов", - отметил Садыр Жапаров.

Почему важен "Бишкек+25"

Второй Глобальный горный саммит "Бишкек+25" запланирован в Бишкеке на 21–23 октября 2027 года. Он станет итоговым мероприятием Международной пятилетки действий по развитию горных регионов на 2023–2027 годы.

Для Кыргызстана это возможность вынести проблемы горных стран на более широкий международный уровень.

Речь идет не только об экологии. Изменение климата означает для горных государств ускоренное таяние ледников, изменение водного режима рек, рост рисков селей, паводков и оползней, деградацию пастбищ и новые угрозы для сельского хозяйства и энергетики.

Поэтому участие ООН в организации саммита может превратить его из преимущественно региональной площадки в международный механизм обсуждения проблем горных территорий.

Почему здесь важна роль ООН

У Кыргызстана уже есть опыт обсуждения с ООН именно практических последствий изменения климата. В 2025 году во время встречи с Антониу Гутерришем глава Кабмина Адылбек Касымалиев говорил о таянии ледников, засухах и наводнениях как о рисках не только для экологии, но и для социально-экономического развития страны.

Гутерриш, в свою очередь, положительно оценивал реализацию крупных инфраструктурных проектов в Кыргызстане и вклад страны в развитие международных транспортно-логистических связей.

"Мы высоко оцениваем вклад Кыргызстана в развитие международного транспортно-логистического сообщения", - отмечал генеральный секретарь ООН.

Теперь Бишкек предлагает перейти от поддержки отдельных инициатив к более широкому международному формату - сделать ООН соорганизатором "Бишкек+25".

Это важно еще и потому, что проблемы горных территорий не заканчиваются на государственных границах. Для Центральной Азии состояние ледников и высокогорных экосистем Кыргызстана непосредственно связано с водными ресурсами всего региона.

Что Кыргызстан может вынести на саммит

Одним из главных вопросов может стать поиск международных механизмов финансирования адаптации горных стран к изменению климата.

Для Кыргызстана это означает возможность говорить не только о необходимости сохранять ледники и горные экосистемы, но и о конкретных проектах - мониторинге водных ресурсов, модернизации инфраструктуры, защите населенных пунктов от природных катастроф, устойчивом сельском хозяйстве, сохранении пастбищ и развитии чистой энергетики.

Именно поэтому "Бишкек+25" может стать для Кыргызстана площадкой, где экологическая тема будет напрямую связана с экономикой и безопасностью.

От горной проблемы - к интересам всей Центральной Азии

Большая часть территории Кыргызстана расположена в горах. В стране формируются многие реки, имеющие значение для всего региона.

Изменение состояния ледников влияет на объем и сезонность водных ресурсов. В долгосрочной перспективе это затрагивает сельское хозяйство, гидроэнергетику, население и отношения между государствами Центральной Азии.

Поэтому международная горная повестка Кыргызстана имеет региональное значение.

Если ООН станет соорганизатором саммита, Бишкек получит возможность привлечь к обсуждению не только государства Центральной Азии, но и международные финансовые институты, климатические фонды, научные центры и организации, работающие с горными регионами.

Почему предложение прозвучало именно сейчас

Предложение Жапарова появилось на фоне сразу нескольких важных для Кыргызстана международных процессов. В 2026 году Кыргызстан председательствует в ШОС, а в 2027–2028 годах страна будет работать в Совете Безопасности ООН как непостоянный член.

Таким образом, "Бишкек+25" может стать частью более широкой дипломатической стратегии Кыргызстана - использовать международные площадки для продвижения вопросов, непосредственно связанных с национальными интересами страны.

И здесь принципиально важно не смешивать повестку ШОС и горного саммита. ШОС дает Кыргызстану политическую и региональную площадку, а "Бишкек+25" - возможность работать с глобальной климатической и горной повесткой через ООН.

Именно поэтому предложение сделать ООН соорганизатором имеет значение значительно большее, чем просто участие генерального секретаря в отдельном мероприятии.