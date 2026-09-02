СМИ стран СНГ предложили активнее продвигать взаимный туризм

Средства массовой информации стран СНГ могут сыграть ключевую роль в развитии взаимного туризма, рассказывая жителям государств Содружества о туристических возможностях друг друга. Об этом заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на заседании Информационного совета СНГ, которое прошло в селе Бостери Иссык-Кульской области.

По словам Кондрашова, страны Содружества обладают значительным туристическим потенциалом, который зачастую остается малоизвестным даже для жителей соседних государств.

"Мы сегодня договариваемся о новых механизмах и новых совместных площадках, где мы можем помогать друг другу поднимать туризм на новую высоту", - отметил Андрей Кондрашов.

Он подчеркнул, что речь идет не только об известных исторических и культурных достопримечательностях, но и о современных туристических кластерах, которые появляются в странах СНГ.

По мнению главы ТАСС, СМИ могут стать одним из инструментов продвижения таких направлений, поскольку именно через информационное пространство жители соседних стран получают представление о возможностях для путешествий.

Для Кыргызстана такая повестка особенно актуальна: страна располагает крупными природными и культурными туристическими ресурсами, а развитие взаимного туризма со странами СНГ может расширить поток путешественников не только за счет традиционных направлений, но и за счет новых маршрутов.

Задача, таким образом, заключается не только в том, чтобы приглашать туристов, но и в том, чтобы рассказывать соседям о том, что они могут увидеть и чем заняться в странах друг друга.

Именно совместное информационное продвижение, по словам Кондрашова, может стать одним из новых механизмов развития туристического сотрудничества в СНГ.