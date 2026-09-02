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В России запустят госсервис для поиска питомцев из приютов

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- Светлана Лаптева
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В России появится новый государственный сервис, который позволит гражданам выбирать домашних животных из приютов, искать пропавших питомцев и регистрировать ветеринарных специалистов. Об этом говорится в документе Минцифры РФ.

Новый сервис станет частью системы цифровых государственных услуг. Пользователи смогут искать питомцев из приютов по всей стране и получать информацию о животных, которым нужен новый дом.

На реализацию проекта планируется выделить 80 млн рублей. Программа охватит 102 региона России. Ожидается, что новые цифровые сервисы станут доступны пользователям с середины ноября.

По данным, приведенным в документе, сейчас в России работают 819 приютов, где содержатся от 170 до 250 тысяч собак и кошек.

В среднем новый дом ежегодно находят около 30% животных из приютов - это примерно 40–60 тысяч собак и кошек.


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URL: https://www.vb.kg/461245
Теги:
Россия, животные
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