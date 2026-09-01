Кыргызстан - яркий пример зелёного сотрудничества Китая с партнёрами по ШОС

Примерно в сорока минутах езды к северу от центра Бишкека городской пейзаж столицы Кыргызстана сменяется малоэтажными домами северных окраин. За поворотом среди изумрудно‑зелёной травы внезапно возникает современный комплекс: панели зелёного, синего, жёлтого, белого и оранжевого цветов сложены в переплетающиеся объёмы. Смелые цветовые контрасты делают его похожим не столько на мусороперерабатывающее предприятие, сколько на небрежно сложенные гигантские подарочные коробки - тонкий, но выразительный визуальный символ дружбы между Китаем и Кыргызстаном.

Войдя в диспетчерскую, вы видите во всю стену экран, по которому строчка за строчкой мелькают реальные показатели: выработка электроэнергии, данные по дымовым газам, температура печи. За пультом сидит 26‑летний Адиль. Его взгляд прикован к кривым, мелькающим на мониторе компьютера. Время от времени он записывает данные наблюдения в блокнот. Ранее он работал инженером в теплоснабжающей компании. Услышав, что финансируемый Китаем мусоросжигательный завод с выработкой электроэнергии начнёт работу в декабре 2025 года - первый подобный объект не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии, - он решил попробовать свои силы. "Здесь я по‑настоящему освоил технологию паровых турбин. Не теоретические сведения из книг, а практические навыки", - рассказывает он. По его словам, родители и друзья гордятся, что он работает над важным проектом.

Ещё недавно большая часть городских отходов Бишкека вывозилась на свалку, ресурс которой почти исчерпался. Под землёй скапливался метан, постоянно возникала угроза пожаров. С момента ввода в эксплуатацию завода, построенного и эксплуатируемого китайской компанией "Хунань Цзюньсинь Экологическая Защита", все новые городские отходы направляются на предприятие для замкнутого цикла сжигания и генерации электроэнергии. "Многие жители соседних районов специально приезжают, чтобы прогуляться по территории завода", - рассказывает один из китайских сотрудников.

История Адиля - лишь одна из нитей в большой картине зелёных преобразований. В Чуйской области солнечная электростанция мощностью 100 МВт при участии Китая подключилась к энергосети в конце 2025 года и сейчас обеспечивает электричеством почти 30 000 домохозяйств. В августе 2025 года на бишкекские маршруты вышли 120 электробусов китайского производства. 13 августа Министерство энергетики Кыргызстана и международная компания "Чайна Саутерн Пауэр Грид" подписали меморандум о совместном развитии энергетической инфраструктуры. Все эти совместные проекты наглядно показывают, как может выглядеть низкоуглеродный переход Кыргызстана: солнечные станции на степных просторах, экологичные автобусы на городских улицах и превращение отходов в электроэнергию.

Успех этого партнёрства обусловлен тем, что оно не является односторонней поставкой оборудования. Кыргызстан располагает большим потенциалом гидро‑и солнечной энергетики, сложным рельефом и выгодным географическим положением в центре Азии. Китай обладает развитым производственным потенциалом и двадцатилетним опытом реализации внутренних программ по достижению целей в области возобновляемых источников энергии. Оба правительства неоднократно подчёркивали, что это совместно разрабатываемые дорожные карты, а не простые сделки покупателя и продавца.

Кыргызстан - яркий пример широкого зелёного сотрудничества Китая с партнёрами по Шанхайской организации сотрудничества. Оно охватывает чистую энергетику, экологическую защиту, транспорт на новых видах топлива и устойчивую мобильность, все участники стремятся к общим целям низкоуглеродного роста и более экологичному будущему.

На саммите ШОС в Тяньцзине в прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании трёх платформ китайско‑шоссовского сотрудничества - в сферах энергетики, зелёной промышленности и цифровой экономики, открытых для всех государств‑членов. Согласно отчёту ШОС по возобновляемым источникам энергии за 2025 год, на долю стран‑участниц организации приходится примерно половина всей установленной мощности возобновляемых источников энергии мира. Только за 2024 год они ввели в эксплуатацию 420 миллионов киловатт, что составляет около 72 % от общемирового показателя, из них более 370 миллионов киловатт пришлось на Китай.

Потенциал зелёного сотрудничества в рамках ШОС огромен. Совокупная установленная мощность возобновляемых источников энергии полноправных членов и стран‑наблюдателей составляет около половины мирового объёма, что позволяет им вносить весомый вклад в глобальное устойчивое развитие. За первые 25 лет существования организация заложила основы политического доверия и создала институциональные механизмы, которые сейчас дают возможность реализовывать крупномасштабные экологические проекты. Следующий этап - превратить эту базу в конкретные взаимовыгодные результаты.

Региональные примеры уже существуют. В Казахстане ветряные электростанции при поддержке Китая в Акмолинской области преобразуют энергию ветра в электричество, которое по сетям протяжённостью более 40 километров поступает напрямую в столицу Астану. Это демонстрирует, что степная страна, не имеющая выхода к морю, может отказаться от угля собственными силами. В Пакистане электробусы китайского производства курсируют по улицам Лахора, такие же модели сейчас эксплуатируются в Бишкеке. В зоне высыхающего Аральского моря проекты по лесовосстановлению и выращиванию солеустойчивой растительности при поддержке ШОС укрепляют почву, оголившуюся после многолетнего отступления водоёма. Это экологическое восстановление не могла бы профинансировать ни одна страна в одиночку.

Основой взаимодействия служит не одностороннее разделение труда, а сочетание взаимодополняющих преимуществ. Каждый участник обладает уникальными ресурсами: кто‑то имеет развитое производство, другие - опыт управления энергосетями, финансирования, научных разработок или многолетнюю практику эксплуатации энергетических систем в экстремальных климатических условиях. Ни одна страна не владеет полной цепочкой от разработки идеи до её практического внедрения. Платформы ШОС создают пространство, где каждый участник добавляет свою часть в общую задачу, и итоговый результат - переход к зелёной экономике - не был бы достижим для любого государства по отдельности.

Тем днём, когда я покидала завод, сотрудники компании "Цзюньсинь" уже готовились к очередному учебному занятию. "Согласно соглашению, через 35 лет завод будет передан под управление кыргызской стороны", - рассказал китайский инженер. "Поэтому мы постоянно проводим обучение местных сотрудников, чтобы технологии остались здесь, а накопленные компетенции передавались дальше".

Ма Цзинцзин, главный корреспондент газеты "Глобал Таймс"