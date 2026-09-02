Нападающий сборной Казахстана Альберт Акбаликов признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по футзалу сезона 2025/26 по итогам голосования, проведенного Ассоциацией футзала Казахстана.

31-летний форвард, выступавший в минувшем сезоне за МФК "Актобе", набрал 12 баллов и с минимальным преимуществом опередил представителя "Кайрата" Эдсона Гомеса, получившего 11 баллов. Третье место в голосовании занял еще один игрок "Кайрата" Биржан Оразов с семью баллами.

Акбаликов провел впечатляющий сезон в составе "Актобе". Нападающий забил 58 голов, став вторым лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. Его результативность сыграла важную роль в успехе клуба, который впервые за три года завоевал бронзовые медали национального чемпионата и также дошел до финала Кубка Казахстана.

После завершения сезона Акбаликов сменил клуб и перешел в российский "ИрАэро" из Иркутска. Вместе с ним в команду перебрался и Эдсон Гомес, который также вошел в число главных претендентов на звание лучшего игрока чемпионата Казахстана.

Главным тренером "ИрАэро" является бывший наставник сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака.

В пятерку лучших игроков сезона также вошли Андерсон Алвес, известный как Дедезиньо, из "Семея", и Антон Рындин из клуба "Аят".

Итоги голосования за звание лучшего игрока сезона:

Альберт Акбаликов ("Актобе") - 12 баллов

Эдсон Гомес ("Кайрат") - 11 баллов

Биржан Оразов ("Кайрат") - 7 баллов

Андерсон Алвес "Дедезиньо" ("Семей") - 6 баллов

Антон Рындин ("Аят") - 3 балла

Среди других футболистов, получивших голоса, оказались Жахангир Рашит, Жулио Занотто и Кайо Руиз из "Кайрата", Алиссон Тайлан из "Атырау" и Жозе Джефферсон из "Аята".

Акбаликов стал новым обладателем престижного индивидуального признания после нескольких лет доминирования других звезд казахстанского футзала. Ранее по три раза лучшими игроками сезона признавались Динмухамбет Сулейменов и Дуглас, а такие известные представители казахстанского футзала, как Александр Бондарев, Какау, Чингиз Есенаманов и Дедезиньо, получали эту награду по два раза.