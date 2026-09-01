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Валентина Шевченко тренируется в Кыргызстане перед защитой титула UFC

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- Самуэль Деди Ирие
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Действующая чемпионка UFC Валентина Шевченко продолжает подготовку к предстоящей защите титула, проводя тренировки в Кыргызстане.

Спортсменка поделилась видео из тренировочного процесса на фоне живописных гор Тянь-Шаня. На кадрах одна из самых известных представительниц мирового MMA отрабатывает технику "боя с тенью", поддерживая физическую форму перед следующим поединком в UFC.

Шевченко прибыла в Кыргызстан не только для подготовки к защите чемпионского пояса. Ее визит также связан с проведением VI Всемирных игр кочевников, куда спортсменка приехала по приглашению организационного комитета.

Действующая чемпионка UFC стала главным амбассадором Игр и примет участие в мероприятиях, направленных на популяризацию международного спортивно-культурного события.

Присутствие Валентины Шевченко стало одним из заметных событий вокруг VI Всемирных игр кочевников. Чемпионка UFC продолжает совмещать участие в мероприятиях Игр с подготовкой к своему следующему выступлению в октагоне.


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URL: https://www.vb.kg/461253
Теги:
смешанные бои, Валентина Шевченко
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