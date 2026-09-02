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Карим Бензема покинул "Аль-Хиляль" спустя всего шесть месяцев

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема покинул саудовский "Аль-Хиляль". Стороны договорились о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию.

38-летний форвард присоединился к "Аль-Хилялю" в феврале 2026 года, перейдя из другого клуба Саудовской Про-лиги - "Аль-Иттихада". Его соглашение с клубом было рассчитано еще на один год, однако стороны решили прекратить сотрудничество раньше срока.

"Аль-Хиляль" выразил Бензема благодарность за вклад в команду, отметив его профессионализм, преданность делу и лидерские качества как на поле, так и за его пределами.

Уход француза произошел вскоре после серьезного усиления атаки клуба. Накануне "Аль-Хиляль" официально подписал английского форварда Олли Уоткинса из "Астон Виллы" на трехлетний контракт. По данным британских СМИ, сумма трансфера составила около 51 млн фунтов стерлингов.

Бензема провел в "Аль-Хиляле" всего несколько месяцев. По данным испанского издания AS, за этот период он сыграл 16 матчей, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

Теперь французский нападающий находится в статусе свободного агента. Его дальнейшая карьера пока остается неопределенной. Бензема не объявлял о завершении карьеры, и, по имеющейся информации, у него есть варианты продолжения выступлений, в том числе предложения из MLS и других клубов Саудовской Аравии.

При этом уход из "Аль-Хиляля" может стать одним из последних этапов выдающейся карьеры Бензема. За мадридский "Реал" француз выступал с 2009 по 2023 год, провел 648 матчей и забил 354 гола, выиграв 25 трофеев, включая пять Лиг чемпионов. В 2022 году он получил "Золотой мяч".

После перехода в "Аль-Иттихад" в 2023 году Бензема продолжил выступать в Саудовской Аравии, а теперь оказался перед выбором - продолжить карьеру в новом клубе или завершить профессиональные выступления.

На данный момент официального решения о будущем 38-летнего форварда нет.


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URL: https://www.vb.kg/461254
Теги:
Саудовская Аравия, Франция, футбол
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