Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Легендарный капитан сборной Аргентины Лионель Месси завершил международную карьеру после поражения команды в финале чемпионата мира 2026 года.

39-летний форвард провел полный матч против Испании - 120 минут, однако Аргентина уступила со счетом 0:1. Победный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес.

После финального свистка Месси не смог сдержать слез. Позже футболист официально подтвердил, что больше не будет выступать за национальную сборную.

За Аргентину Месси провел 207 матчей и забил 125 голов, став лучшим бомбардиром в истории команды. Вторым в списке идет Габриэль Батистута с 56 голами.

Главным достижением Месси в составе сборной стал титул чемпиона мира 2022 года в Катаре. Кроме того, аргентинец дважды выигрывал Кубок Америки - в 2021 и 2024 годах - и завоевал олимпийское золото в 2008 году.

Месси дебютировал за основную сборную Аргентины в 2005 году и за более чем 20 лет стал главным лидером команды. Именно под его руководством Аргентина завершила длительное ожидание крупных международных трофеев.

Несмотря на завершение карьеры в сборной, Месси продолжит выступать на клубном уровне. Футболист остается игроком "Интер Майами" и пока не объявлял о завершении профессиональной карьеры.

Поражение от Испании в финале ЧМ-2026 стало последним матчем Месси за Аргентину и завершило одну из самых выдающихся международных карьер в истории футбола.