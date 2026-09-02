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Представители Кыргызстана прошли обучение на семинаре комиссаров АФК

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- Самуэль Деди Ирие
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Четыре представителя Кыргызстана приняли участие в семинаре Азиатской футбольной конфедерации (АФК) для действующих и будущих комиссаров матчей, который состоялся в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Четырехдневный семинар собрал более 100 специалистов из разных стран Азии. Мероприятие было направлено на подготовку комиссаров к новому сезону международных соревнований АФК 2026/2027.

Кыргызстан представляли Михаил Толкачев, Нурсултан Усенов, Канат Асенов и Ильдар Гарифуллин.

Участники изучили актуальные требования АФК к организации международных матчей, обсудили спецификацию работы комиссаров и обменялись опытом с коллегами.

По завершении программы специалисты успешно прошли итоговый экзамен, подтверждающий готовность к работе на встречах под эгидой конфедерации.

Для отечественных специалистов участие в семинаре стало отличной возможностью повысить квалификацию, ознакомиться с современными стандартами проведения турниров и применить полученный опыт в предстоящем сезоне АФК 2026/2027.


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URL: https://www.vb.kg/461257
Теги:
Малайзия, футбол, Кыргызстан
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