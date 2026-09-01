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Президент УЕФА Александер Чеферин впервые посетил Кыргызстан

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прибыл в Бишкек с официальным визитом. Это первый визит главы европейской футбольной организации в Кыргызстан.

Как сообщили в Кыргызском футбольном союзе, в рамках поездки Чеферин проведет встречи с руководством страны и представителями КФС. Основными темами станут международное футбольное сотрудничество и дальнейшее развитие футбола в Кыргызстане.

Также президент УЕФА примет участие в мероприятиях, посвященных открытию нового стадиона "Бишкек Арена". Арена рассчитана на 51 тысячу зрителей и является крупнейшим футбольным стадионом страны.

Визит Чеферина проходит на фоне масштабных спортивных мероприятий в Кыргызстане и рассматривается как важный шаг в укреплении связей между кыргызским футболом и европейской футбольной организацией.

Для Кыргызстана приезд руководителя УЕФА имеет особое значение и может способствовать расширению международного сотрудничества, обмену опытом и реализации новых футбольных проектов в стране.


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URL: https://www.vb.kg/461259
Теги:
УЕФА, футбол, Кыргызстан
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