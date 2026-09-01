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В парке "Ала-Арча" появится "Пик Шанхайской организации сотрудничества"

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О присвоении безымянной горной вершине высотой 4050 метров, находящейся в государственном природном парке "Ала-Арча" Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики, географического названия "Пик Шанхайской организации сотрудничества".

Решение принято в связи с 25-летием со дня образования ШОС и проведением в 2026 году в Кыргызстане заседания Совета глав государств - членов организации.

Согласно документу, Кабинету Министров Кыргызской Республики поручено в установленном порядке рассмотреть данный вопрос и в трехмесячный срок разработать соответствующий проект Закона для его последующего внесения на рассмотрение в Жогорку Кенеш.


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URL: https://www.vb.kg/461264
Теги:
Ала-Арча, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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