В парке "Ала-Арча" появится "Пик Шанхайской организации сотрудничества"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О присвоении безымянной горной вершине высотой 4050 метров, находящейся в государственном природном парке "Ала-Арча" Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики, географического названия "Пик Шанхайской организации сотрудничества".

Решение принято в связи с 25-летием со дня образования ШОС и проведением в 2026 году в Кыргызстане заседания Совета глав государств - членов организации.

Согласно документу, Кабинету Министров Кыргызской Республики поручено в установленном порядке рассмотреть данный вопрос и в трехмесячный срок разработать соответствующий проект Закона для его последующего внесения на рассмотрение в Жогорку Кенеш.