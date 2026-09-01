На Всемирных играх кочевников пройдет около 800 мероприятий

Около 800 мероприятий запланировано в рамках Всемирных игр кочевников. Они пройдут на восьми локациях, а в научной программе ожидается участие представителей и ученых более чем из 128 стран. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматканов.

По его словам, одна из задач Игр – дать зарубежным гостям возможность не только узнать о культуре кочевников, но и увидеть ее своими глазами.

"Мы хотим рассказать нашим гостям о кочевниках не только через книги, но и дать им возможность увидеть все своими глазами, почувствовать дух кочевников. Наша цель – не только показать культуру кочевников, но и рассказать об их взглядах и месте в мировом сообществе", – сказал Маматканов.

В этом году, по его словам, усилена научная составляющая Всемирных игр кочевников.

"Будут рассматриваться парадигмы кочевников. В научных мероприятиях примут участие представители и научные деятели более чем из 128 стран", – рассказал он.

Маматканов сообщил, что мероприятия Всемирных игр кочевников пройдут на восьми локациях.

Одной из площадок станет ипподром в Чолпон-Ате. Там запланированы пять видов конных состязаний, международный этнофестиваль, а также официальное закрытие мероприятий.

"Недавно был построен новый ипподром. Там будет много зрителей и пройдут очень интересные мероприятия верхом на лошадях", – отметил зампред Кабмина.

Еще одной локацией станет спортивный комплекс "Газпром", где будут проходить различные спортивные состязания с участием представителей разных стран и народов.

Отдельная площадка предусмотрена для музыкальных мероприятий и традиционной музыки. На другой локации посетителям будут рассказывать о жизни кочевников, их быте, культуре и наследии. Там также запланирован музыкальный этнофестиваль.

Шестой локацией станет Кырчын. Здесь построен этногородок, будет организован этнобазар, где можно будет приобрести изделия ремесленников. Также запланированы массовые культурные мероприятия.

Научные программы и конференции пройдут в Центре кочевой цивилизации им. Курманжан Датки. Там же будет работать лаборатория "Арт-лаб".

Восьмой локацией Маматканов назвал центр отдыха "Евразия", где будут проходить спортивные состязания и другие национальные игры.

Отдельно заместитель председателя Кабинета министров рассказал об организации логистики. По его словам, расстояние до Кырчына составляет 35 километров, вся дорога покрыта асфальтом.

"Все это будет служить развитию туризма и этой местности", – сказал Маматканов.

Чтобы избежать пробок на маршрутах, введены ограничения для местного населения. Для перевозки участников Игр будет задействовано около 300 автобусов, которыми они смогут пользоваться бесплатно.

По словам зампреда Кабмина, также усилена коммуникация и созданы новые станции связи.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Маматканов сообщил, что создан специальный координационный штаб, где решаются связанные с ней вопросы.

"Энергетика, медицина, связь, пожарная безопасность – все эти службы будут работать в усиленном режиме", – сказал он.

В проведении Игр также будут задействованы более 700 человек, которые станут помогать участникам и сопровождать зарубежных гостей. По словам Маматканова, их подбирали таким образом, чтобы они владели иностранными языками.

"Наша молодежь будет помогать нам и сопровождать зарубежных гостей", – отметил он.

Всемирные игры кочевников будут освещать более тысячи журналистов и блогеров. Из них более 200 – представители зарубежных СМИ. В Кырчыне для работы журналистов создан специальный информационный центр.

"Через вас мир увидит красоту юрт, увидит, какие спортивные состязания проводятся в Кыргызстане. Мы хотим, чтобы мир узнал о Кыргызстане и о том, насколько сохранились традиции кочевников в нашей стране", – обратился Маматканов к представителям СМИ.

Он также напомнил, что в этом году Кыргызстан отмечает 35-летие.

"Мы хотим вместе с этим воспевать наследие, которое оставили наши предки. Под руководством президента Кыргызской Республики в последние годы мероприятия, которые проводятся в Кыргызстане, направлены на то, чтобы раскрывать новую историю, но в то же время не забывать свои корни", – сказал он.

В завершение заместитель председателя Кабинета министров призвал представителей СМИ объективно освещать проходящие в стране мероприятия.

"Мы готовы провести это мероприятие на высоком уровне. Мы хотим, чтобы каждый день, проведенный в Кыргызстане, оставил у вас незабываемое впечатление, чтобы вы почувствовали гостеприимство кыргызского народа", – заключил Улан Маматканов.