Казахстан оцифровал более 23 тысяч водных объектов

В Казахстане завершается подготовка к промышленному запуску Национальной информационной системы водных ресурсов. Платформа должна объединить сведения о водных объектах, водохозяйственной инфраструктуре, подземных водах и водопользователях в единую цифровую систему.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, в НИСВР уже оцифрованы и структурированы данные более чем о 23 тысячах водных объектов. В их числе 17 758 рек, 3 148 озер и более 1 200 гидротехнических сооружений. Кроме того, в систему внесено около 9 тысяч цифровых паспортов водохозяйственных и гидротехнических объектов.

В системе также формируются сведения о водопользователях. Одновременно Казахстан переводит в цифровой формат взаимодействие государства с потребителями воды: заключение договоров на подачу воды по каналам уже осуществляется в электронном виде, а расчеты водных ресурсов автоматизируются. С начала 2026 года заключено более 29 тысяч электронных соглашений.

Не просто база данных

Национальная информационная система рассматривается Казахстаном как инструмент управления водным сектором. Она должна позволить вести водный баланс страны, учитывать и анализировать водопользование, следить за состоянием водохранилищ и работать с информацией о трансграничных водных объектах.

В дальнейшем власти планируют использовать данные космического мониторинга и технологии искусственного интеллекта. Это должно помочь оценивать реальные потребности экономики и населения в воде, прогнозировать ситуацию и быстрее реагировать на дефицит воды и чрезвычайные ситуации.

Проект реализуется во исполнение поручения президента Казахстана, данного в Послании народу. По официальному плану, Национальная информационная система водных ресурсов должна быть введена в промышленную эксплуатацию до конца 2026 года.

Еще один важный элемент - межведомственная интеграция. В систему уже интегрированы 11 государственных информационных систем, что должно создать единое цифровое пространство для управления водными ресурсами и снизить количество разрозненных и дублирующихся данных.

Казахстан делает ставку на цифровой контроль воды

Для Казахстана цифровизация водного хозяйства становится частью более масштабной реформы отрасли. В 2026 году страна также планирует начать автоматизацию 103 оросительных каналов. Цель - получать более точные данные о движении и потреблении воды и постепенно сокращать потери.

Причем создание НИСВР закреплено и в новом Водном кодексе Казахстана. Согласно статье 34, система предназначена не только для учета ресурсов, но и для информационного обеспечения государственной политики, координации работы государственных органов, международного сотрудничества и принятия стратегических и оперативных решений.

Таким образом, Казахстан фактически переходит от разрозненного учета воды к единой цифровой модели, где государство должно видеть не только сами реки, озера и водохранилища, но и объемы использования воды, состояние инфраструктуры и потребности различных отраслей.

Для стран Центральной Азии, где значительная часть водных ресурсов связана с трансграничными реками, такой подход имеет и региональное значение. Чем точнее государства знают объемы воды, ее использование и состояние инфраструктуры, тем больше возможностей для совместного планирования и предотвращения конфликтов из-за дефицита ресурса.