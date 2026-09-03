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В Кыргызстане за пять лет построили 394 объекта образования

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане за 2021–2025 годы построили 394 новых объекта образования. Еще 114 объектов прошли капитальный ремонт. Об этом торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев сообщил на заседании парламента.

В числе новых объектов - 147 детских садов. Капитально отремонтировали 114 объектов, включая 18 детских садов.

Работы по строительству и ремонту объектов образования продолжаются и в 2026 году.

По состоянию на 31 августа полностью завершены работы на 56 объектах. Из них 28 - новые школы и четыре детских сада. Еще 20 школ и четыре детских сада капитально отремонтировали.

До конца 2026 года планируется завершить работы еще на 58 объектах образования. В их числе 49 новых школ и семь детских садов, а также капитальный ремонт двух школ.


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URL: https://www.vb.kg/461275
Теги:
образование, Жогорку Кенеш, Марлен Маматалиев
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