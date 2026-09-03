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ШОС в Бишкеке: от региональной безопасности до нового статуса Кыргызстана

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Прошедший в Бишкеке саммит ШОС доказал способность Кыргызстана организовывать мероприятия мирового масштаба и обеспечивать безопасность лидеров десятков государств.

Трансформацию архитектуры безопасности, экономическое партнерство и роль Кыргызстана на международной арене аналитики, дипломаты и политики обсудили накануне саммита на круглом столе "Новые контуры региональной безопасности: от центральноазиатской интеграции до ШОС", организованном Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова еще накануне встречи лидеров акцентировала внимание на статусе события и прокомментировала звучавшую в соцсетях критику.

"Кыргызстан проводит такое большое и солидное мероприятие, и это открывает двери для государств, которые раньше смотрели на нашу республику немного другими глазами - как на небольшое государство с небольшой военной мощью. Благодаря стабильной политике Кыргызстан приобретает все больший авторитет. Да, будут перекрытия дорог и ограничения, но на фоне проделанной работы это мелочи. Представленные на саммите государства охватывают около 67% населения мира. Из десяти членов ШОС в пяти ведутся военные действия, поэтому требования безопасности обязаны быть на самом высоком уровне. Что касается критических высказываний в интернете - рекомендую воспринимать их взвешенно. У нас в последнее время настроение задают блогеры, которые позволяют себе многое и зарабатывают на рекламе, но далеко не всегда приносят пользу интересам государства. Не должно быть так, чтобы блогеры диктовали государству условия", - подчеркнула парламентарий.

Тему образования новых международных блоков и роли внешних игроков затронул профессор и Чрезвычайный и Полномочный Посланник КР Евгений Каблуков.

"Некоторые аналитики говорят о необходимости наладить сотрудничество с альянсом, созданным в Мекке между Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией. Однако эти инициативы преждевременны. Альянс уже называют "Исламским НАТО", но пока озвучена только одна позиция: нападение на одну из стран рассматривается как нападение на всех. В экспертных публикациях звучит мнение, что это антиамериканский блок, но говорить так неправильно. Это скорее перераспределение ответственности за безопасность на региональный уровень: государства берут больше ответственности на себя, оставаясь внутри архитектуры, ориентированной на США", - отметил дипломат.

Его мысль о протекторате Вашингтона над Мекканским соглашением развил военный эксперт Мурат Бейшенов.

"Сама идея Мекканского соглашения принадлежит США. Они хотят объединить Турцию - это мощная армия, Саудовскую Аравию - это большие деньги, и Пакистан - как ядерную державу. Эта коалиция направлена против Ирана, но формально Америки там уже не будет. Вашингтон понял, что с Ираном ничего не получилось, и оставляет вместо себя коалицию, на которую потом можно будет свалить все неудачи", - поделился мнением эксперт.

О рисках трансформации других региональных объединений и устойчивости ОДКБ рассказала заместитель директора ЦЭИ "Ой Ордо" Наталья Крек.

"Попытки превратить Организацию тюркских государств (ОТГ) в тюркский военный блок не имеют перспектив. Для стран Центральной Азии военное сотрудничество в рамках ОТГ несет больше рисков, чем преимуществ - в случае формирования такого союза последует незамедлительная негативная реакция со стороны РФ и КНР. Лоббирование идеи создания тюркского военного союза - это попытка навязать республикам ЦА продукцию турецкого ВПК, которая имеет узкую номенклатуру и зависима от импортных комплектующих. Для государств-членов ОДКБ гораздо более перспективна опция приобретения эффективных российских БПЛА и вооружений на льготных условиях", - добавила спикер.

Историк и системный аналитик Бактыбек Саипбаев призвал обратить внимание на угрозы у южных границ региона.

"На Ближнем Востоке сейчас черт ногу сломит - непонятно, кто за кого играет. Нам всем нужно думать о безопасности и усиливать сотрудничество внутри Центральной Азии, включая Афганистан. Лагеря международных террористов на севере Афганистана как сидели на границе с Таджикистаном, так и сидят, и в любой момент по команде могут направиться к нам. Варианты создания нестабильности в Кыргызстане, Казахстане или Узбекистане нельзя исключать, нужно держать ухо востро. Что касается ШОС - в рамках организации необходимо усиливать именно военно-политический аспект сотрудничества, так как международная напряженность сильно растет", - отметил аналитик.

На экономическом фундаменте международных отношений и снятии "китайского вопроса" акцентировал внимание системный аналитик Мурат Мусабаев.

"ШОС сегодня идет на ярмарку, а ООН - уже с ярмарки. ШОС должен быть союзом о том, как наладить экономику, торговлю и логистику. Все проблемы вытекают из вопросов экономической деятельности. В соцсетях раздувается антикитайский ажиотаж. Чтобы обнулить этот вопрос, можно было бы зафиксировать прозрачные правила: например, определить, что китайские инвестиции занимают не более четверти в структуре ВВП Кыргызстана, помогая при этом развивать собственное производство, а физическое присутствие ограничить квотой в 1% от населения. В рамках ШОС должно быть четкое разделение труда, чтобы мы не превращались в простой рынок сбыта", - резюмировал эксперт.

Эксперт ИСАП при КРСУ Марат Абдылдаев выразил мнение, что проведение саммита подчеркнуло дипломатическую субъектность страны.

"Проведение юбилейного саммита именно в Бишкеке - позитивный знак. Нынешняя мировая экономика, созданная по западным лекалам, скатилась в финансовый пузырь и кризис. Лидеры ШОС пытаются найти новую основу для фундамента будущего развития. Кыргызстан, несмотря на небольшие размеры, способен генерировать серьезные управленческие и политические идеи. Наша республика может стать удобной нейтральной площадкой для размещения международных финансовых институтов Китая, России и Индии", - подчеркнул спикер.

В завершение советник Посольства Республики Беларусь в Кыргызстане Виталий Семашко отметил успехи страны на посту председателя организации.

"Кыргызстан достойно председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. ШОС - это прежде всего экономика, и с подачи кыргызской стороны продвижение экономических инициатив стало идти гораздо лучше. Беларусь недавно вступила в ШОС, в том числе благодаря поддержке Бишкека, и мы всецело поддерживаем эти начинания. Что касается вопросов безопасности, они успешно решаются в рамках ОДКБ - это очень мощный и самый перспективный игрок на евразийском пространстве", - подытожил дипломат.рамках ОДКБ - это очень мощный и самый перспективный игрок на евразийском пространстве", - подытожил дипломат.


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URL: https://www.vb.kg/461283
Теги:
ШОС, Кыргызстан
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