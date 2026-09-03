Номадология выходит на новый уровень международных исследований

В рамках VI Всемирных игр кочевников в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Орнок Иссык-Кульского района проходит международная научная конференция "Кочевые цивилизации: наследие, парадигмы и перспективы".

Доктор исторических наук Гульнара Турдалиева во время пресс-конференции рассказала об особенностях научной программы и интересе исследователей из разных стран к изучению кочевой цивилизации.

Она, отметила, что интерес ученых из разных стран к кочевой цивилизации свидетельствует о том, что ее наследие не только сохраняется, но и продолжает развиваться.

"Это означает, что наследие продолжается, наследие живет. Культура, которая сохранилась до наших дней, продолжает существовать благодаря миллионам людей. Все мы, кто живет в Евразии, на Ближнем Востоке, в других регионах мира, в той или иной степени являемся наследниками кочевой цивилизации и кочевой культуры и не даем этому наследию исчезнуть", – сказала она.

По словам ученого, одной из особенностей конференции стала широкая международная представленность. Только в секции, в работе которой участвует Турдалиева, представлены исследователи из восьми государств, а в конференции в целом принимают участие представители более 20 стран.

Она подчеркнула, что исследования кочевых обществ постепенно перестают занимать периферийное положение в мировой науке.

"Сегодня мы можем уверенно говорить о том, что номадологией занимаются в разных уголках земного шара. А качество и результаты этих исследований мы можем увидеть непосредственно во время работы секций конференции", – отметила Турдалиева.

Еще одной особенностью научной программы она назвала междисциплинарный подход. В рамках одной секции объединены исследования в области истории, международных отношений, антропологии, фольклористики и цифровых технологий.

"Мы намеренно пошли на такой синтез, чтобы ученые разных направлений смогли познакомиться с исследованиями друг друга и после конференции создать площадки для дальнейшего сотрудничества", – пояснила она.

По словам Турдалиевой, среди участников есть не только профессиональные исследователи, много лет занимающиеся изучением кочевых обществ, но и представители других сфер, в том числе дипломаты, которые обращаются к вопросам исторического и культурного наследия своих народов. На секционных заседаниях рассматриваются, в частности, исследования в области палеогенетики.

Отдельное направление связано с инклюзивным образованием. Ученые и практики из России представляют исследования, посвященные тому, как наследие кочевых народов Евразии может изучаться и использоваться в образовательной среде.

Турдалиева также обратила внимание на широкий хронологический диапазон представленных работ. Одни доклады посвящены древним периодам истории кочевых обществ, другие – современным подходам, включая применение цифровых методов в гуманитарных исследованиях.

"У нас есть исследования, охватывающие древнейшие периоды, и одновременно работы, посвященные практически сегодняшнему дню. В них используются цифровые методы, то, что сегодня принято относить к цифровым гуманитарным исследованиям. Именно такая междисциплинарность и связь разных исторических периодов являются одной из важных особенностей конференции", – сказала ученый.

Свое выступление Гульнара Турдалиева завершила обращением к наследию мыслителя XI века Юсуфа Баласагуни, напомнив его мысль о том, что невежество ведет к разрушению, а знание и разум к созиданию.