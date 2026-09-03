Кыргызстан завоевал первое золото на VI Всемирных играх кочевников

Кыргызстан завоевал первую золотую медаль на VI Всемирных играх кочевников, которые проходят в Иссык-Кульской области.

2 сентября спортсмен Бактыгул Райхан уулу стал победителем соревнований по эр эңишу в весовой категории до 80 кг. В финале кыргызстанец одолел представителя Казахстана.

Еще два спортсмена Кыргызстана - Адахан Байышов и Акыл Сагынбеков - завоевали серебряные медали в своих весовых категориях.

Первую золотую медаль Игр ранее выиграл представитель Монголии Анар Дорж в соревнованиях по монгольской борьбе. В первый день также отличились спортсмены Узбекистана и Туркменистана.

В турнире по кок-бору сборная Кыргызстана начала выступление с уверенной победы над командой США со счетом 16:7. Самым результативным игроком кыргызстанцев стал Айдаркан Анарбеков, забивший четыре салымa.

Параллельно с спортивными соревнованиями в урочище Кырчын проходит масштабная культурная программа. Здесь организован конкурс "Лучшая кыргызская юрта", представлены традиционные ремесла, национальная одежда, музыка и элементы быта кочевых народов.

Одним из центральных событий стало конное шествие с участием всадников в национальных костюмах. Для гостей также подготовлены театрализованные представления, демонстрации традиционных технологий и другие этнокультурные мероприятия.

VI Всемирные игры кочевников объединяют спортсменов и представителей культуры из разных стран. Соревнования и культурные мероприятия продолжаются на площадках Кыргызстана.