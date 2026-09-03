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ВИК-2026: Кыргызстан завоевал золото в соревнованиях по самбо

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- Самуэль Деди Ирие
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В физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" в рамках VI Всемирных игр кочевников состоялись соревнования по самбо.

В турнире приняли участие 42 спортсмена из 20 стран мира. По итогам соревнований были определены победители и призёры в трёх весовых категориях.

В весовой категории до 64 кг золотую медаль завоевал Денис Яковлев из России. Второе место занял представитель Китая Урунлие, а бронзовым призёром стал Жандос Бейшенбаев из Казахстана.

В категории до 79 кг победу одержал спортсмен из Кыргызстана Феликс Уланбеков. Серебряная медаль досталась Уладзислау Мардусеевичу из Беларуси, третье место занял монгольский спортсмен Мунхабаяр Нергул.

В самой тяжёлой категории - свыше 98 кг - чемпионом стал Болат Сапар из Казахстана. Вторым финишировал Зуфарбек Уралов из Узбекистана, а бронзовую медаль завоевал Глеб Позахирко из России.

Таким образом, Кыргызстан завоевал золотую медаль в соревнованиях по самбо благодаря победе Феликса Уланбекова в весовой категории до 79 кг.


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URL: https://www.vb.kg/461294
Теги:
самбо, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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