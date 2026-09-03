Минкультуры: Кырчын посещают почти 150 тысяч человек в сутки

3 сентября в ущелье Кырчын, где в рамках VI Всемирных игр кочевников проходит масштабная культурно-этнографическая программа, обстановка значительно спокойнее. При этом поток посетителей остается высоким. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана.

По данным ведомства, масштаб нынешних Игр заметно превышает показатели предыдущих лет. Если во время прошлых Всемирных игр кочевников Кырчын в среднем посещали около 30–35 тысяч человек в день, то в 2026 году число посетителей достигло почти 150 тысяч человек в сутки.

Большой поток гостей потребовал усиления транспортного обеспечения. Накануне, 2 сентября, мэрия Каракола дополнительно выделила 50 автобусов общей вместимостью до 2 тысяч пассажиров. Транспорт задействовали для перевозки участников и гостей Игр между основными локациями.

Как сообщили в Минкультуры, 3 сентября, несмотря на большое количество посетителей, ситуация в Кырчыне остается стабильной и спокойной.