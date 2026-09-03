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Kweichow Moutai получила почётное звание Саммита ШОС-2026

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- Алина Мамаева
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1 сентября 2026 года в столице Кыргызской Республики Бишкеке состоялся Саммит Шанхайской организации сотрудничества. Согласно официальному документу, выданному Организационным комитетом по подготовке и проведению саммита ШОС в Кыргызской Республике, компании Kweichow Moutai присвоено почётное звание "Официальный брендированный напиток для саммита Шанхайской организации сотрудничества 2026". Окончательная формулировка звания на китайском, русском и других языках определяется исключительно официальным документом присуждающей стороны.

Присвоение официального почётного звания стало важной вехой в международном развитии бренда Kweichow Moutai и создало новые возможности для укрепления узнаваемости и доверия между китайскими брендами и странами Центральной Азии.

Представитель Kweichow Moutai заявил: "Мы высоко ценим эту награду и благодарим присуждающую сторону за признание. Kweichow Moutai продолжит придерживаться долгосрочного подхода, опираясь на качество, культуру и ответственность, развивать искренний диалог с партнёрами из разных стран и регионов и укреплять открытый, устойчивый и надёжный образ китайского бренда".

В последние годы Китай и Кыргызстан последовательно углубляют связи в торгово-экономической, гуманитарной и туристической сферах. Центральная Азия приобретает всё большее значение для международного взаимодействия китайских брендов, понимания культурного многообразия и построения долгосрочных партнёрских отношений. Полученное звание также подчёркивает внимание китайских брендов к культурным особенностям, социальной ответственности и содержательному диалогу на местах.

В дальнейшем Kweichow Moutai будет рассматривать полученное звание как новую отправную точку, совершенствовать международные коммуникации и рассказывать истории китайских брендов точно, сдержанно и с уважением к местным нормам, внося вклад в развитие дружественных связей между Китаем и Центральной Азией.


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URL: https://www.vb.kg/461297
Теги:
Китай, Кыргызстан, ШОС
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