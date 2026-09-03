Первый вице-спикер и депутат ЖК посетили юрту "Евразии" в Кырчыне

Юрту "Евразии" в ущелье Кырчын посетили первый вице-спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Медербек Алиев и депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешов.

Гостей встретила директор Общественного фонда "Евразия. Кыргызстан" Кымбат Урумкулова. В ходе визита представителям Жогорку Кенеша рассказали о деятельности "Евразии" в республике, её проектах и активностях в рамках VI Всемирных игр кочевников.

Гости ознакомились с интерактивной программой юрты, объединившей традиции, игру и творчество. Среди активностей:

• таяк тартыш;

• тогуз коргоол;

• разукрашивание альчиков

• "Узнай орнамент"

• игра в альчики

• создание ковра с логотипами "Евразии" и Всемирных игр кочевников - масштабного творческого проекта, в котором может принять участие любой посетитель юрты.

АНО "Евразия" - официальный партнёр VI Всемирных игр кочевников. Юрта "Евразии" в этногородке в ущелье Кырчын в Иссык-Кульской области Кыргызстана будет работать до 6 сентября. Все желающие могут присоединиться к активностям, познакомиться с проектами "Евразии" и стать частью культурной программы Игр.