В Баткене прошли рейды по ветеринарным аптекам

Инспекторы Регионального управления Ветеринарной и фитосанитарной службы по Баткенской области совместно со специалистами районных управлений провели мониторинг 18 ветеринарных аптек на территории региона, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Проверка прошла в рамках реализации совместного приказа профильных служб №131 от 27 августа 2026 года.

Главная цель рейдов - проверить соблюдение правил хранения и реализации ветеринарных лекарств, а также выявить и предотвратить нарушения в работе аптечных пунктов.

По итогам проверки специалисты провели разъяснительную работу с владельцами ветаптек. По всем выявленным нарушениям будут приняты меры в соответствии с законодательством КР.