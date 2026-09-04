Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.12 - 102.07

В Баткене прошли рейды по ветеринарным аптекам

328  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Инспекторы Регионального управления Ветеринарной и фитосанитарной службы по Баткенской области совместно со специалистами районных управлений провели мониторинг 18 ветеринарных аптек на территории региона, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Проверка прошла в рамках реализации совместного приказа профильных служб №131 от 27 августа 2026 года.

Главная цель рейдов - проверить соблюдение правил хранения и реализации ветеринарных лекарств, а также выявить и предотвратить нарушения в работе аптечных пунктов.

По итогам проверки специалисты провели разъяснительную работу с владельцами ветаптек. По всем выявленным нарушениям будут приняты меры в соответствии с законодательством КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461300
Теги:
ветеринария, рейд, Кыргызстан, аптека
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  