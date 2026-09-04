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Спасатели стран ШОС начнут вместе ликвидировать последствия катастроф

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Страны Шанхайской организации сотрудничества намерены объединить усилия в борьбе с последствиями природных и техногенных катаклизмов. Документ о совместном реагировании на бедствия и чрезвычайные происшествия был утвержден по итогам саммита ШОС, прошедшего 1 сентября в столице Кыргызстана.

Согласно достигнутым договоренностям, государства-участники будут оперативно направлять гуманитарную помощь пострадавшим членам объединения. Поддержка будет предоставляться по официальному запросу либо с согласия принимающей стороны.

Партнерство также предполагает регулярный обмен данными о масштабах бедствий и потребностях пострадавших регионов. Кроме того, спасательные службы стран ШОС начнут проводить регулярные совместные маневры и штабные тренировки для отработки быстрого реагирования.

Отдельный пункт документа посвящен развитию контактов с профильными международными институтами, прежде всего с институтами ООН. Практическая реализация соглашения не потребует от участников дополнительных финансовых расходов и формирования специального фонда.


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URL: https://www.vb.kg/461301
Теги:
чрезвычайные ситуации, ШОС
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