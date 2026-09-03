Кашель в холодное время года. Частые причины и способы облегчить состояние

В холодное время года кашель часто сопровождает респираторные инфекции, но не всегда связан с новой простудой. Холодный воздух, табачный дым и другие раздражители тоже могут усиливать кашель и неприятные ощущения в дыхательных путях.

Если кашель появился или стал сильнее зимой, разбираться, как избавиться от кашля, лучше с оценки его характера и сопутствующих симптомов. Имеют значение длительность приступов, наличие мокроты, температура, общее самочувствие и то, становится ли состояние постепенно лучше.

Почему мороз и сухой воздух могут усиливать кашель

Холодный воздух способен раздражать дыхательные пути, поэтому у некоторых людей кашель становится заметнее именно на улице. Особенно чувствительными к такому воздействию могут быть люди с астмой: холод входит в число возможных триггеров кашля, свистящего дыхания и одышки.

В помещении причиной дополнительного раздражения могут стать табачный дым, резкие запахи и слишком сухой воздух. При вирусной инфекции к кашлю нередко присоединяются другие жалобы, например насморк, боль в горле или недомогание. Поэтому одного факта, что симптом возник зимой, недостаточно, чтобы определить его причину.

Как уменьшить раздражение дыхательных путей зимой

При неосложненной респираторной инфекции обычно полезны отдых и достаточное питье. На улице в мороз можно дышать через нос и прикрывать рот и нос шарфом: это помогает немного согреть вдыхаемый воздух. Дома лучше избегать табачного дыма и других раздражителей.

Полезно также следить за тем, как меняется состояние:

становится ли кашель слабее со временем; появилась ли мокрота; присоединились ли новые симптомы; возникает ли ухудшение именно на холодном воздухе.

Такие наблюдения помогают отличить постепенное восстановление от ситуации, когда симптом меняется не в лучшую сторону. Если человек принимает средство от кашля, его используют в соответствии с инструкцией, не увеличивая дозу и длительность приема самостоятельно.

Чего лучше не делать при зимнем кашле

Не стоит пытаться "прогреть дыхательные пути" над емкостью с кипятком: убедительных доказательств пользы такой процедуры нет, а риск ожога реальный. По той же причине не нужны сомнительные горячие компрессы и другие методы, которые обещают быстро убрать кашель за счет интенсивного прогревания.

Еще одна ошибка - одновременно пробовать несколько препаратов без проверки их состава и инструкций или начинать антибиотик только из-за затяжного кашля. Если кашель заметно усиливается, становится трудно дышать, появляется выраженная боль в груди, кровь в мокроте или быстро ухудшается самочувствие, причину нужно оценить с врачом, а не объяснять изменения только холодной погодой.