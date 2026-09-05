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В вузах Кыргызстана обучаются представители большинства стран-членов ШОС

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- Нина Ничипорова
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"Успешное проведение саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке повысило международный имидж Кыргызстана как миролюбивой страны, активно вовлеченной в международное сотрудничество. Нынешний саммит прошел в условиях резкой турбулентности мировой политики и международных отношений, включая обострение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе вокруг Ирана, являющегося полноправным членом ШОС", - отмечают в своей статье для VB.KG Софья Апаева, директор Кыргызско-китайского исследовательского института при Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына и Рашид Юсупов, руководитель научно-исследовательского центра "Один пояс - один путь" при КНУ им. Ж. Баласагына.

Поэтому, как считают авторы, "специфика прошедшего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке действительно во многом определяется двумя взаимосвязанными факторами: внутренней эволюцией в самой ШОС и резким обострением международной обстановки, прежде всего на Ближнем Востоке, что создает серьезные угрозы для мирового развития и безопасности многих стран.

Достаточно вспомнить, что именно в Бишкеке, в августе 1999 года, в последний раз собрались лидеры Китая и четырех стран бывшего СССР в формате так называемой "Шанхайской пятерки", в которой тогда в основном обсуждались вопросы безопасности приграничных территорий, а также делимитации и демаркации границ. После этой встречи лидеров организация существенно повысила статус и изменила свое название. Уже в 2001 г. она была преобразована в Шанхайскую организацию сотрудничества.

За 25 лет она прошла большой путь, и ее функционирование стало важным фактором стабильности в мировой политике и международных отношениях. Ныне это крупная международная организация, включающая 10 государств-членов и ряд государств-наблюдателей (партнеров по диалогу). Более половины населения мира проживает в странах ШОС. Экономическая мощь, геополитические позиции, общая протяженность границ - все это делает ШОС одной из самых влиятельных и крупных международных организаций. Ее роль и влияние в мире продолжают возрастать. А после саммита, на наш взгляд, влияние ШОС на мировые процессы еще больше усилится.

Нынешний саммит ШОС в Бишкеке отличается рядом особенностей. Прежде всего он прошел, как уже отмечалось, на фоне обострения мировой конфронтации. Ближний Восток стал одной из центральных тем в его повестке, поскольку Иран, являющийся полноправным членом организации, подвергся военному нападению со стороны Израиля и США. К тому же в любом случае кризис на Ближнем Востоке влияет на безопасность и экономическое развитие всех стран-членов ШОС. Поэтому нынешний Бишкекский саммит ШОС - это факт укрепления роли ШОС в переформатировании глобального баланса сил и превращения ее в один из центров координации сил незападного мира. При этом Кыргызская Республика выступает как важная дипломатическая площадка, которая акцентирует свое внимание на диалоге, а не на конфронтации. Эту роль Кыргызстану в будущем следует последовательно укреплять и развивать.

Мы можем однозначно констатировать, что за годы своего функционирования ШОС существенно повысила свой международный статус и авторитет, ее роль в мировой политике усилилась, она закрепилась как платформа координации незападного мира и, по существу, формируется как один из важных центров политической координации в евразийско-ближневосточном пространстве.

Естественно, кроме вопросов безопасности, актуальными остаются вопросы развития транспортных коридоров и логистики в Евразии, энергетические проекты, а также развитие цифровой экономики. Все страны ШОС заинтересованы в скорейшем завершении строительства и вводе в эксплуатацию железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Понятно, что если Кыргызстан станет транзитным узлом, то его роль в ШОС вырастет автоматически. Ускорение реализации проектов в рамках инициативы "Один пояс - один путь" также стало приоритетным в повестке сотрудничества стран ШОС.

Нас, работников образования, прежде всего интересуют вопросы дальнейшего углубления и расширения сотрудничества в научно-образовательной сфере в рамках ШОС. Уже много лет функционирует Сетевой университет ШОС, в котором вузы Кыргызстана принимают активное участие. В вузах Кыргызстана обучаются представители стран-членов ШОС, которые получают не только базовое высшее образование, но и степени магистра и доктора. Вместе с тем в настоящее время, на наш взгляд, следует уделить особое внимание проблемам гармонизации образовательных стандартов стран-участниц.

В настоящее время существуют разные системы бакалавриата, специалитета, магистратуры и докторантуры (PhD), а также несоответствия в требованиях по кредитным единицам и срокам обучения. Необходимо в дальнейшем совершенствовать существующие двусторонние соглашения о взаимном признании дипломов, повышать их практическую эффективность и сформировать концепцию многостороннего соглашения о признании документов об образовании в формате ШОС как инструмента углубления образовательной интеграции. Настала необходимость перейти к использованию Международной стандартной классификации образования ЮНЕСКО в качестве унифицирующей основы. Принятие многостороннего соглашения ШОС о взаимном признании документов об образовании и создание сопутствующих институциональных инструментов - единого реестра вузов, системы конвертации кредитов и механизмов мониторинга - позволит придать академическому сотрудничеству в рамках организации подлинно интеграционный характер.

Учитывая растущую роль Китая в сфере образования, науки и новых технологий, нам следует развивать и укреплять отношения с ведущими вузами Китая. Программы совместных исследований, обмена аспирантами и PhD-студентами, а также подготовки совместных публикаций способны существенно повысить научный потенциал кыргызских академических институтов. Эти направления сотрудничества являются весьма перспективными. При этом у нас появляется возможность занять свою нишу в научных исследованиях и инновациях, а также использовать ШОС как инструмент для подготовки квалифицированных кадров и интеграции в научно-образовательное пространство стран-членов ШОС. Считаем, что все эти направления сотрудничества сегодня являются актуальными, и мы совместно должны приложить усилия для их реализации.

Мы уверены в том, что Кыргызская Республика по итогам предстоящего саммита закрепит за собой роль дипломатической площадки, ориентированной на диалог, сотрудничество, устойчивое развитие и процветание всех стран-членов ШОС".


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URL: https://www.vb.kg/461307
Теги:
КНУ, ШОС, наука, образование, саммит, студенты, Бишкек, сотрудничество
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