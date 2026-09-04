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Кыргызстанские спортсмены завоевали 22 медали на турнире по ушу в Китае

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана завоевала 22 медали на IV международном турнире по традиционному ушу "Улинь Кунфу", прошедшем в китайской провинции Шэньси.

В соревнованиях, состоявшихся в предгорьях города Сиань, приняли участие более 1800 спортсменов из Китая, России, Кыргызстана, Казахстана, Малайзии, Индонезии и других стран.

Кыргызстан на турнире представляли 11 спортсменов Федерации традиционного ушу Кыргызской Республики. Команду возглавил заслуженный тренер КР, чемпион мира и руководитель школы ушу кунг-фу Национального центра детей и юношества "Сейтек" Евгений Лопаткин.

Кыргызские спортсмены выступили в различных дисциплинах программы и по итогам соревнований завоевали 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

Основу команды составили мастера спорта и кандидаты в мастера спорта Кыргызской Республики, прошедшие подготовку в Национальном центре детей и юношества "Сейтек".

Турнир "Улинь Кунфу" направлен на развитие и популяризацию традиционных боевых искусств, исторически связанных с культурой регионов древнего Шёлкового пути. Участие в соревнованиях такого уровня стало для кыргызстанских спортсменов важным этапом международной подготовки.

Следующим крупным стартом для команды станет II чемпионат Азии по традиционному ушу 2026 года, который также пройдёт в Китае. Кыргызские спортсмены рассчитывают продолжить успешное выступление на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/461313
Теги:
Китай, турнир, ушу, Кыргызстан
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