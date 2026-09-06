В Узбекистане 114 музеев можно бесплатно посетить до 8 сентября

В Узбекистане со 2 по 8 сентября проходит ежегодная Неделя музеев. Жители страны могут бесплатно посетить государственные музеи, музеи-заповедники и дома-музеи. Для иностранных туристов акция не действует.

По данным Агентства культурного наследия Узбекистана, бесплатный вход в рамках акции открыт во все 114 государственных музеев, входящих в систему ведомства.

Неделя музеев проводится ежегодно и дает жителям возможность познакомиться с историей страны, произведениями искусства, культурным наследием и уникальными музейными экспонатами.

В Агентстве культурного наследия отмечают, что акция также позволяет больше узнать о древних памятниках и исторических объектах Узбекистана.

При этом бесплатное посещение распространяется именно на жителей страны. Для иностранных туристов, в том числе приезжающих в Узбекистан из Кыргызстана, акция не действует.

Отдельно в Агентстве напоминают, что государственные музеи Узбекистана можно бесплатно посещать в первое воскресенье каждого месяца.