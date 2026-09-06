Китай переносит целый город из-за угрозы оползней

В китайском уезде Дэцинь провинции Юньнань целиком переносят старый уездный центр, расположенный на высоте 3400 м.

Город с трех сторон окружен горами (первое фото), а вокруг выявлено 165 очагов геологической опасности - оползней, обвалов и селевых потоков. Под угрозой находятся около 3 тыс. семей. Новый город решили построить в поселке Ечжи (второе фото) на берегу Ланьцанцзяна - там высота всего около 1800 м.

Строительство началось в апреле 2025 года, и уже через год были готовы первые 182 дома. В мае ключи получили 414 семей из наиболее опасных районов, а до конца 2026 года планируется переселить еще 718 семей. Вместе с жителями в новый город переедут школы, больницы и административные учреждения.