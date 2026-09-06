Кыргызский фильм "ОТ" вышел на Amazon Channels в США

Мистический хоррор "ОТ" (Burning) кыргызской студии 1.1 STUDIO стал первым полнометражным фильмом из Кыргызстана, представленным на платформе Amazon Channels в США.

Премьера на американском рынке состоялась 4 сентября. По словам создателей картины, работа по ее международному продвижению продолжалась около двух лет. Выходу фильма в США способствовали партнеры, в том числе кыргызстанский продюсер Султан Пиржан, работающий в американской киноиндустрии.

Для американского зрителя лента сохранила свою культурную идентичность: "ОТ" демонстрируется на языке оригинала с субтитрами, без изменений в монтаже, сохраняя кыргызский колорит и особенности истории.

К моменту релиза на Amazon Channels картина уже успела получить международное признание. Ее мировая премьера состоялась на Fantasia International Film Festival в Монреале, где фильм завоевал две награды - Best Asian Feature и приз Ассоциации кинокритиков Квебека (AQCC).

В дальнейшем "ОТ" был представлен на международных фестивалях в Бразилии и Германии, а на Bishkek International Film Festival получил награду за лучший сценарий.

Картина вышла в 2024 году, ее режиссером выступил Радик Эшимов. В центре сюжета - ночной пожар в деревенском доме, который разные свидетели воспринимают по-разному. Через несколько версий одной трагедии авторы обращаются к темам памяти, горя и человеческих отношений.

Создатели "ОТ" считают выход на Amazon Channels важным шагом не только для проекта, но и для всей киноиндустрии Кыргызстана. По их мнению, американский релиз открывает новые возможности для продвижения отечественного кино на международной арене и способставит привлечению внимания к кинематографу Центральной Азии.