МДС расширяет деловое сотрудничество Кыргызстана и Грузии

В рамках деловой поездки в Грузию делегация Международного делового совета (МДС) провела серию встреч, посвященных обмену опытом, укреплению взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран и развитию сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и предпринимательства.

Состоялись встречи с Корпорацией экономического развития Грузии (GEDC), Торгово-промышленной палатой (GCCI), Европейской бизнес-ассоциацией (EBA Georgia), Деловым советом ЕС - Грузия (EUGBC), Американской торговой палатой (AmCham Georgia), консалтинговой компанией Credence Consulting и Ассоциацией туризма (GTA).

В ходе переговоров стороны обменялись опытом работы бизнес-ассоциаций, обсудили вопросы защиты интересов предпринимателей, развития государственно-частного диалога и укрепления институционального потенциала деловых объединений, а также рассмотрели практические механизмы привлечения инвестиций.

Основное внимание было уделено развитию двусторонней торговли, увеличению товарооборота, привлечению взаимных инвестиций и расширению прямых контактов между компаниями Кыргызстана и Грузии. Обсуждались организация деловых миссий и B2B-встреч, взаимная информационная и консультационная поддержка, реализация совместных проектов, а также содействие компаниям, заинтересованным в выходе на рынки двух стран.

Значительный потенциал такого сотрудничества подтверждается текущими показателями взаимной торговли. По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, в 2025 году товарооборот между Кыргызстаном и Грузией превысил 1,4 млрд долларов США, а Кыргызстан стал крупнейшим экспортным рынком Грузии. Вместе с тем сохраняются широкие возможности для дальнейшего расширения и диверсификации взаимных поставок.

В развитие торговой повестки стороны обсудили перевозку товаров через черноморские порты Грузии, развитие Срединного коридора и использование преференциального режима GSP+ для выхода на рынок Европейского союза. Отдельное внимание было уделено Black Sea Platform - инициативе, объединяющей представителей бизнеса, портов, логистических компаний, экспертного сообщества и государственных органов для обмена информацией и реализации совместных проектов в Черноморском регионе.

Наряду с торговлей и логистикой стороны рассмотрели инструменты поддержки и финансирования частного сектора. Особый интерес вызвал опыт Корпорации экономического развития в расширении возможностей альтернативных источников финансирования. В рамках программы поддержки рынка капитала 14 компаний посредством 22 выпусков облигаций привлекли свыше 1 млрд лари - около 380 млн долларов США.

По итогам поездки установлены прямые рабочие контакты с ведущими бизнес-объединениями и институтами развития Грузии, определены перспективные направления дальнейшего сотрудничества и достигнуты договоренности об обмене информацией и поддержке совместных инициатив. МДС продолжит работу по развитию деловых связей, содействию взаимной торговле и инвестициям, а также укреплению взаимодействия бизнес-сообщества Кыргызстана c зарубежными странами.

Деловая поездка была организована в рамках регионального проекта "Europe and Eurasia Regional: Advancing Economic Freedom and Resilience". Международный деловой совет выражает благодарность Центру международного частного предпринимательства (Center for International Private Enterprise - CIPE) за поддержку и содействие развитию регионального сотрудничества и обмена опытом.