Олимпийский чемпион Михаин Лопес посетил юрту "Евразии" в Кырчыне

Легендарный кубинский борец греко-римского стиля, пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес Нуньес посетил этногородок в ущелье Кырчын в рамках VI Всемирных игр кочевников.

Во время визита Михаин Лопес ознакомился с территорией этногородка, его культурными площадками и национальными активностями. Особое внимание спортсмен уделил юрте "Евразии", которая в дни Всемирных игр кочевников стала одной из интерактивных площадок для гостей и участников мероприятия.

В юрте "Евразии" Лопес познакомился с проектами организации в Кыргызстане, а также с традиционными играми и активностями, которые доступны посетителям.

Отдельно Михаин Лопес осмотрел сам этногородок и его пространство. Легендарный спортсмен был приятно удивлён масштабом, атмосферой и красотой Кырчына, отметив уникальное сочетание природы, традиционной культуры и спортивного праздника.

Михаин Лопес является одним из самых титулованных борцов в истории спорта. Он стал первым спортсменом в истории современных Олимпийских игр, завоевавшим пять золотых медалей подряд в одной индивидуальной дисциплине. Олимпийские победы Лопеса пришлись на Игры в Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро, Токио и Париже.