Алтынбек Максутов рассказал, за что Кыргызстан благодарен Аринбасаровой

Главный режиссер культурной программы VI Всемирных игр кочевников Алтынбек Максутов считает, что актриса Наталия Аринбасарова достойна звания народной артистки Кыргызстана. Об этом он заявил во время пресс-конференции с участием зарубежных гостей Игр.

Максутов отметил вклад Аринбасаровой в культуру Кыргызстана и особо вспомнил ее роль Алтынай в фильме "Первый учитель", снятом по одноименной повести Чингиза Айтматова.

"Наталия Аринбасарова сделала очень многое для Кыргызстана. Когда я в детстве смотрел фильм "Первый учитель", то видел, как через ее героиню показаны первые шаги становления образования. Для нас Вы актриса огромной величины", - сказал Максутов.

Он также обратил внимание на звания актрисы и выразил мнение, что ее заслуги достойны более высокого признания.

"Я думал, что Вы народная артистка СССР, а Вы, оказывается, заслуженная артистка Казахстана. Я считаю, что Вы достойны звания народной артистки Казахстана и Кыргызстана. Думаю, наше государство не оставит без внимания Ваши заслуги", - сказал он.

Наталия Аринбасарова является заслуженной артисткой РСФСР и заслуженной артисткой Казахстана. Широкую известность ей принесла роль Алтынай в фильме Андрея Кончаловского "Первый учитель". За эту работу в 1966 году она получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.

Во время выступления Максутов также рассказал о развитии культурной программы Всемирных игр кочевников. По его словам, после проведения первых Игр организаторы постоянно пересматривали концепцию, стараясь каждый раз показать зарубежным гостям новые стороны культуры кочевых народов.

"Мы все время думали, что должны представить и продемонстрировать в этот раз, чего мир еще не знает о нас. Я думаю, нынешняя программа увеличилась в 10–20 раз по сравнению с первой", - отметил он.

Отдельно Максутов подчеркнул значение приезда в Кыргызстан известных представителей мирового кинематографа. По его мнению, общение кыргызстанских артистов с зарубежными коллегами способствует популяризации страны и развитию культурных связей.

"Наши звезды тоже делают очень многое для узнаваемости Кыргызстана. Но когда они встречаются с мировыми звездами, это для нас большая гордость. Мы хотим, чтобы наши артисты общались и сближались с ними", - сказал он.

Максутов добавил, что зарубежные гости Игр произвели на него впечатление своей открытостью и простотой в общении.

"Несмотря на то что это звезды большой величины, они сумели сохранить в себе человечность", - подчеркнул он.